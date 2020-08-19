Куман прокомментировал назначение в Барсу – стало известно, кто заменит Рональда в сборной Нидерландов

Бывший главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал свой переход на работу в "Барселону". Сегодня 57-летний Куман подписал контракт с каталонским клубом на 2 года. Цитирует голландца KNVB.

"Для меня было честью тренировать национальную сборную Нидерландов. Последние 2,5 года я делал все, что мог, чтобы добиться успеха с "Оранье". Я с гордостью смотрю на наши успехи за этот период. У сборной Нидерландов большое будущее. Все знают, что "Барселона" – клуб моей мечты. Для меня это нечто особенное, возглавить такую команду".