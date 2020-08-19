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Куман прокомментировал назначение в Барсу – стало известно, кто заменит Рональда в сборной Нидерландов

Испания
(1 голосов)

Рональд вернулся в Каталонию

Куман прокомментировал назначение в Барсу – стало известно, кто заменит Рональда в сборной Нидерландов
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Бывший главный тренер национальной сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал свой переход на работу в "Барселону". Сегодня 57-летний Куман подписал контракт с каталонским клубом на 2 года. Цитирует голландца KNVB.

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"Для меня было честью тренировать национальную сборную Нидерландов. Последние 2,5 года я делал все, что мог, чтобы добиться успеха с "Оранье". Я с гордостью смотрю на наши успехи за этот период. У сборной Нидерландов большое будущее. Все знают, что "Барселона" – клуб моей мечты. Для меня это нечто особенное, возглавить такую команду".

Отметим, что Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) назначил временно исполняющим обязанности главного тренера ассистента Кумана, Дуайта Лодевегеса.

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В статье: Нидерланды Рональд Куман Барселона Дуайт Лодевейгс
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Источник:
KNVB

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Комментарии (1)
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Dr. House (Подолье)
19.08.2020 в 14:04
Вот он и будет и.о до Евро. А там и Куман вернётся)))
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