Один из клубов АПЛ хочет подписать Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике получил предложение пополнить состав "Фулхэма", сообщает Libero. "Дачники" в лице 33-летнего защитника видят надежное укрепление обороны в новом сезоне АПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация, что после вылета из Лиги чемпионов от "Баварии" руководство каталонцев намерено попрощаться с рядом опытных исполнителей, среди которых и Пике.

В минувшем сезоне Ла Лиги защитник провел 35 матчей, в которых отличился результативной передачей.