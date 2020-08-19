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Один из клубов АПЛ хочет подписать Пике

Испания
(1 голосов)

Но согласится ли на такой шаг сам игрок

Один из клубов АПЛ хочет подписать Пике
Новина українською

Защитник "Барселоны" Жерар Пике получил предложение пополнить состав "Фулхэма", сообщает Libero. "Дачники" в лице 33-летнего защитника видят надежное укрепление обороны в новом сезоне АПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация, что после вылета из Лиги чемпионов от "Баварии" руководство каталонцев намерено попрощаться с рядом опытных исполнителей, среди которых и Пике.

В минувшем сезоне Ла Лиги защитник провел 35 матчей, в которых отличился результативной передачей.

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В статье: Барселона Фулхэм (Лондон) Жерар Пике
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Комментарии (3)
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MES QUE UN CLUB
19.08.2020 в 16:23
Подпишите пожалуйста, я и ручку с бумажкой приготовлю.)
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
19.08.2020 в 16:36
Хаха
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0
0
kalan-86 (Анкара)
19.08.2020 в 16:37
Кого ещё, ты был бы не против, сплавить из команды, Алекс?
0
0


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