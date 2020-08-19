Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один из клубов АПЛ хочет подписать Пике
Но согласится ли на такой шаг сам игрок
Защитник "Барселоны" Жерар Пике получил предложение пополнить состав "Фулхэма", сообщает Libero. "Дачники" в лице 33-летнего защитника видят надежное укрепление обороны в новом сезоне АПЛ.
Ранее в СМИ появилась информация, что после вылета из Лиги чемпионов от "Баварии" руководство каталонцев намерено попрощаться с рядом опытных исполнителей, среди которых и Пике.
В минувшем сезоне Ла Лиги защитник провел 35 матчей, в которых отличился результативной передачей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MES QUE UN CLUB
19.08.2020 в 16:23
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
19.08.2020 в 16:36
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
19.08.2020 в 16:37
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...