Барселона назвала преемника Эрика Абидаля

"Барселона" назвала имя преемника Эрика Абидаля, который ранее был уволен с поста спортивного директора клуба.

Теперь же его место занял Рамон Планес, занимавший должность заместителя Абидаля.

53-летний Планес также работал в "Тоттенхэме", "Эльче", "Райо Вальекано" и "Хетафе".

"Барселона" ранее уволила главного тренера Кике Сетьена, а сегодня назначила Рональда Кумана.