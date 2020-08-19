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Барселона назвала преемника Эрика Абидаля
Им стал заместитель Эрика
"Барселона" назвала имя преемника Эрика Абидаля, который ранее был уволен с поста спортивного директора клуба.
Теперь же его место занял Рамон Планес, занимавший должность заместителя Абидаля.
53-летний Планес также работал в "Тоттенхэме", "Эльче", "Райо Вальекано" и "Хетафе".
"Барселона" ранее уволила главного тренера Кике Сетьена, а сегодня назначила Рональда Кумана.
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
19.08.2020 в 16:56
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