Лукаку привлек внимание Реала в качестве преемника Бензема

Мадридский "Реал" ищет вероятного преемника Карима Бензема.

Как сообщает Le10Sport, внимание "сливочных" привлек Ромелу Лукаку. Форвард переехал в Италию летом прошлого года, когда за него заплатили 74 миллиона евро. Он сходу забил 34 гола в 50-ти матчах.

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Стоит отметить, что для "Реала" все еще в приоритете остаются Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. Однако удачный сезон Лукаку также не оставил мадридцев равнодушными.