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Лукаку привлек внимание Реала в качестве преемника Бензема

Испания
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Дубль в ворота "Шахтера" помог?

Лукаку привлек внимание Реала в качестве преемника Бензема
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Мадридский "Реал" ищет вероятного преемника Карима Бензема.

Как сообщает Le10Sport, внимание "сливочных" привлек Ромелу Лукаку. Форвард переехал в Италию летом прошлого года, когда за него заплатили 74 миллиона евро. Он сходу забил 34 гола в 50-ти матчах.

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Стоит отметить, что для "Реала" все еще в приоритете остаются Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. Однако удачный сезон Лукаку также не оставил мадридцев равнодушными.

"Реал" уже успел совершить первый летний трансфер, досрочно вернув из аренды Мартина Эдегора.

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В статье: Ромелу Лукаку Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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Источник:
Le10Sport
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