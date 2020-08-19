Новый тренер Барселоны назвал Месси лучшим в мире и выразил надежду, что он останется в клубе

Рональд Куман провел свою первую пресс-конференцию в качестве наставника "Барселоны" . Он сразу прокомментировал будущее Лео Мессси.

"Не знаю, нужно ли мне убеждать Месси остаться. Он лучший в мире и каждый тренер хочет, чтобы такой игрок был в вашей команде. Я с удовольствием с ним поработаю, он умеет выигрывать матчи для команды.

У Лео есть действующий контракт, но мне придется с ним поговорить. Я надеюсь, что он останется здесь на несколько лет", - приводит слова голландца Mundo Deportivo.