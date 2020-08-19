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Новый тренер Барселоны назвал Месси лучшим в мире и выразил надежду, что он останется в клубе
У аргентинца еще один год по контракту
Рональд Куман провел свою первую пресс-конференцию в качестве
"Не знаю, нужно ли мне убеждать Месси остаться. Он лучший в мире и каждый тренер хочет, чтобы такой игрок был в вашей команде. Я с удовольствием с ним поработаю, он умеет выигрывать матчи для команды.
У Лео есть действующий контракт, но мне придется с ним поговорить. Я надеюсь, что он останется здесь на несколько лет", - приводит слова голландца Mundo Deportivo.
Месси был недоволен после поражения в игре против "Баварии" и грозился