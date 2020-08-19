  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Новый тренер Барселоны назвал Месси лучшим в мире и выразил надежду, что он останется в клубе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый тренер Барселоны назвал Месси лучшим в мире и выразил надежду, что он останется в клубе

Испания
(1 голосов)

У аргентинца еще один год по контракту

Новый тренер Барселоны назвал Месси лучшим в мире и выразил надежду, что он останется в клубе
UA-Футбол
Новина українською

Рональд Куман провел свою первую пресс-конференцию в качестве наставника "Барселоны". Он сразу прокомментировал будущее Лео Мессси.

"Не знаю, нужно ли мне убеждать Месси остаться. Он лучший в мире и каждый тренер хочет, чтобы такой игрок был в вашей команде. Я с удовольствием с ним поработаю, он умеет выигрывать матчи для команды.

У Лео есть действующий контракт, но мне придется с ним поговорить. Я надеюсь, что он останется здесь на несколько лет", - приводит слова голландца Mundo Deportivo.

Читайте такжеЭто'о: Барселона должна сделать все, чтобы Месси завершил карьеру в клубе

Месси был недоволен после поражения в игре против "Баварии" и грозился покинуть клуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
19.08.2020 в 22:45
Да пусть остаётся, только играть должна команда. Хочется скоростной футбол смотреть, а не рекорды владения мячом.
Ответить
+1
0
avatar
Dany_Red (Харьков)
19.08.2020 в 22:49
Согласен, последнее время игра Барсы больше гандбол напоминает .
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...