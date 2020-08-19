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Ансу Фати ушел от брата Месси и подписал контракт с агентом Роналду

Испания
(1 голосов)

Своя игра престолов

Ансу Фати ушел от брата Месси и подписал контракт с агентом Роналду
UA-Футбол
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Вундеркинд "Барселоны" Ансу Фати сменил агента. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отныне интересы футболиста будет представлять Жорже Мендеш. Португалец - один из самых известных агентов мира, с которым сотрудничают многие суперзвезды. Главный его клиент - Криштиану Роналду.

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Также интересно, что ранее интересы Фати представлял Родриго Месси. Он - брат капитана "Барселоны" Лео Месси.

Контракт Ансу с "Барселоной" рассчитан до 2022-го года. В прошлом сезоне он забил восемь голов в 33-х матчах.

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В статье: Барселона Жорже Мендеш Ансу Фати
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Комментарии (6)
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Primeval (Одесса)
20.08.2020 в 00:11
Португалец - один из известных самых агентов мира,Вам текст Кличко пишет?))
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0
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Говард (землянин)
20.08.2020 в 00:47
Та тут перлы один за одним шуруют, Кличко отдыхает. Как утверждает замглавред Семйон, это всё IT-ишники виноваты.
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0
0
Po4eson (Одесса)
19.08.2020 в 23:59
Серп. Яйцо. Бедный Дариан
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+1
-1
Wertu098 (8-2 -красота)
20.08.2020 в 00:14
скоро напишут,жена ушла от месси))
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0
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hardcorepwnz (Украина)
20.08.2020 в 00:40
Это потому что Перес покупал судей, Роналду насиловал проституток, Бензема снимал это на камеру, а Серхио Рамос симулировал пенальти.
0
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hardcorepwnz (Украина)
20.08.2020 в 00:37
Оленю предстоит долгая ночь размышлений, как же перекрутить эту ситуацию на пользу 8арселоне. Вроде и агент самого главного злодея и насильника в мире, а вроде и игрока 8арселоны взял. Но от брата Меськи ушел же. Короче не завидую я оленю
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