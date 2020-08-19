Испания
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Ансу Фати ушел от брата Месси и подписал контракт с агентом Роналду
Своя игра престолов
Вундеркинд "Барселоны" Ансу Фати сменил агента. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Отныне интересы футболиста будет представлять Жорже Мендеш. Португалец - один из самых известных агентов мира, с которым сотрудничают многие суперзвезды. Главный его клиент - Криштиану Роналду.
Также интересно, что ранее интересы Фати представлял Родриго Месси. Он - брат капитана "Барселоны" Лео Месси.
Контракт Ансу с "Барселоной" рассчитан до 2022-го года. В прошлом сезоне он забил восемь голов в 33-х матчах.
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Комментарии (6)
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Primeval (Одесса)
20.08.2020 в 00:11
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Говард (землянин)
20.08.2020 в 00:47
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Po4eson (Одесса)
19.08.2020 в 23:59
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Wertu098 (8-2 -красота)
20.08.2020 в 00:14
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hardcorepwnz (Украина)
20.08.2020 в 00:40
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hardcorepwnz (Украина)
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