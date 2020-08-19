Ансу Фати ушел от брата Месси и подписал контракт с агентом Роналду

Вундеркинд "Барселоны" Ансу Фати сменил агента. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отныне интересы футболиста будет представлять Жорже Мендеш. Португалец - один из самых известных агентов мира, с которым сотрудничают многие суперзвезды. Главный его клиент - Криштиану Роналду.

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Также интересно, что ранее интересы Фати представлял Родриго Месси. Он - брат капитана "Барселоны" Лео Месси.

Контракт Ансу с "Барселоной" рассчитан до 2022-го года. В прошлом сезоне он забил восемь голов в 33-х матчах.