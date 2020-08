Кандидат в президенты Барселоны: Если я стану во главе клуба, то Куман не будет тренером

Кандидат в президенты каталонской "Барселоны" Виктор Фонт уже не один раз отмечал, что в случае его победы на выборах главным тренером команды станет Хави. Таким образом, новоиспеченный наставник "сине-гранатовых" покинет свою должность.

If Victor Font becomes Barca chief, Koeman will be sacked for Xavi ????



"If I am president, Koeman will not be the coach.



"We must wish him the best of success and hopefully we win the treble.



"Xavi understands that all the pieces of the club have to fit together." pic.twitter.com/5oBpniRNvp