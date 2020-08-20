Кандидат в президенты Барселоны: Если я стану во главе клуба, то Куман не будет тренером

Мне нравится, как в очередной раз ресурс уа-футбол поимел во всех позах кама сутры глупых фанатов позорного Реала. Та информация, которую отфильтровали на свой лад фанаты Реала в уа-футбол, не полная и в целом, не соответствует действительности. Потому что, когда Кумана назначили главным тренером великой Барселоны, одним из первых его поздравил именно Фонт. Вот его поздравление - "Добро пожаловать, Рональд, наш новый тренер! Пусть у Вас будет такая же сила и мужество, как на "Уэмбли", потому что вся нестабильность клуба теперь ложится на ваши плечи! Желаю Вам много успехов!" А то, что сказал уже затем Фонт, это всего лишь, его предвыборная компания.. Надо же чем-то выпендриться, чтобы выделиться и привлечь к себе внимание перед ещё восемью претендентами на пост президента великой Барселоны... Кстати, скоро я опубликую здесь пост о том, как, типа, журналисты с уа-футбол, постят здесь ложь про великую Барселону, а глупые олени - фанаты Реала, накидываются на эту ложь, как голодные псы на косточку и кушают эту ложь.... Будет очень смешно...