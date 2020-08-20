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Кандидат в президенты Барселоны: Если я стану во главе клуба, то Куман не будет тренером

Испания
(3 голосов)

Мы знаем, кто придет вместо Рональда

Кандидат в президенты Барселоны: Если я стану во главе клуба, то Куман не будет тренером
Новина українською

Кандидат в президенты каталонской "Барселоны" Виктор Фонт уже не один раз отмечал, что в случае его победы на выборах главным тренером команды станет Хави. Таким образом, новоиспеченный наставник "сине-гранатовых" покинет свою должность.

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"Если я стану президентом клуба, то Куман не будет тренером команды. Мы должны пожелать Рональду всяческих успехов и надеяться, что "Барселона" выиграет требл. Хави? Он понимает, что все элементы клуба должны соответствовать друг другу".

Фонт намерен сменить на президентском посту Хосепа Марию Бартомеу. Манифест Виктора базируется на четырех базисах: "Мы побеждаем, мы соревнуемся, мы решаем, мы уникальны".

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В статье: Хави Эрнандес Рональд Куман Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу Виктор Фонт
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Комментарии (21)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.08.2020 в 11:21
Я очень благодарен глупым оленям за поддержку! Никто из глупых оленей не стал опровергать сказанное мной. А это значит, что вы меня полностью поддержали! И да... Если человек прекратил отвечать оппоненту, то это не значит, что он не прав. Это значит, что он понял, что его оппонент - ДУРАК !!!
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+1
-7
Dr. House (Подолье)
20.08.2020 в 11:24
Ты думаешь твой бред здесь кто-то читает, кроме некоторых из твоего стада? Наивный. А с шизофреником о чем можно спорить?
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+5
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.08.2020 в 11:07
И да.. Если кто-то мечтает о том, что я все выдумал с поздравлением, которое Фонт адресовал Куману, даю название статьи по-испански. El mensaje envenenado de Victor Font a Koeman.... Глупые олени! Вы в печали? Ха-ха-ха.... Красиво я вас поставил на место?
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0
-8
Dr. House (Подолье)
20.08.2020 в 11:14
Сглатывай, ВОСЬМИочковый Алень, сглатывай.
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+5
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
20.08.2020 в 11:16
Глупий олень тут лише ти, Даріаняк завджи перевернув все з ніг на голову! Але на твої намагання відбілити репутацію Барси ніхто не ведеться з цих статтей можна зробити лише один висновок, що Фонт - підла, двулика людина, як і всі попередні президенти Барси
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+5
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.08.2020 в 11:01
Мне нравится, как в очередной раз ресурс уа-футбол поимел во всех позах кама сутры глупых фанатов позорного Реала. Та информация, которую отфильтровали на свой лад фанаты Реала в уа-футбол, не полная и в целом, не соответствует действительности. Потому что, когда Кумана назначили главным тренером великой Барселоны, одним из первых его поздравил именно Фонт. Вот его поздравление - "Добро пожаловать, Рональд, наш новый тренер! Пусть у Вас будет такая же сила и мужество, как на "Уэмбли", потому что вся нестабильность клуба теперь ложится на ваши плечи! Желаю Вам много успехов!" А то, что сказал уже затем Фонт, это всего лишь, его предвыборная компания.. Надо же чем-то выпендриться, чтобы выделиться и привлечь к себе внимание перед ещё восемью претендентами на пост президента великой Барселоны... Кстати, скоро я опубликую здесь пост о том, как, типа, журналисты с уа-футбол, постят здесь ложь про великую Барселону, а глупые олени - фанаты Реала, накидываются на эту ложь, как голодные псы на косточку и кушают эту ложь.... Будет очень смешно...
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+1
-7
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hardcorepwnz (Украина)
20.08.2020 в 11:12
Дашунь, некоторые на форуме говорят, что ты сын собаки и родился недоношенным. Не хочется верить, но после твоих комментариев, многое сходится и встает на свои места.
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+5
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.08.2020 в 11:18
А кто в твоей секте дашуня, глупый олень? И что это за форум, где не говорят о футболе? Это ваше сборище оленей по интересам? И что это за собаки, про которых ты говоришь на футбольном ресурсе? ты зоофил? Мне представляется, ты глупый олень, ошибся и сайтом и адресом...
0
-6
Dr. House (Подолье)
20.08.2020 в 11:14
О, Алень после спринцевания прискакал
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+2
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.08.2020 в 11:15
А чем ты спринцуешься? И второй вопрос.. ты считаешь уместным говорить о себе в таких интимных делах? Скромнее будь, олень.
+1
-6
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.08.2020 в 10:15
Фонт неправильно говорит четвертый базис: Мы уникально позорны. Так вернее. То есть я так понял, что Куман всё же будет тренировать сборную Голландии на Евро? FC PornoStar - это просто цирк. До чего довели некогда славную команду. После Луиса Энрике с 2015 года полная деградация во всём: в игре, результатах, трансферах, в отношениях. Позорники.
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+4
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.08.2020 в 10:05
2:9 від Роні Кумана і Хаві Ернандез - новий коуч Барси
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+2
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.08.2020 в 11:14
Кстати, глупый дурак из Кировограда... Я одно время жил в Кировограде. Если ехать с площади Кирова на каком-то автобусе, переезжаешь ж/д переезд и далее частный сектор. Я там жил... Так вот, что хочу сказать.. О жителях славного города Кировоград у меня самые хорошие воспоминания... Помогали и подсказывали все, что мне было нужно..Но, как говорится, в семье, не без урода... Это я про тебя... Не позорь имидж Кировограда...
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+1
-6
absurdlight (Kiev)
20.08.2020 в 09:55
Хави только начал свою тренерскую карьеру. По моему первый его сезон сейчас. Чего его так сватают то? Мне кажется, что его надо звать туда когда Месси, Суарес и другие ветераны покинут клуб.
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+4
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
20.08.2020 в 09:19
УСЕ тепер БЛАУГРАНАС точно очікує ПОМСТА ЛЕТУЧОГО ГОЛЛАНДЦЯ(Роні Кумана) у якій формі правда... чи це 2:9 на Камп Ноу у "Ель Класіко" з Реалом у Ла Лізі або ж чергове "попадалово" у ЛЧ (може доля зведе з Баварією вдруге поспіль)... так "попустить" куманаце ще ж треба, кандидат у президенти CULES NEGRO
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+3
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
20.08.2020 в 10:12
2:6 уже было ,может и 2:9 когда-то выиграют у Реала
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+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.08.2020 в 10:17
От Реала было 2:8 в чемпе и 1:11 в Кубке. А ещё было 1:12 от Атлетика. Так что FC PornoStar есть куда стремиться.
+3
-3
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Loader (Днепр)
20.08.2020 в 11:03
Да конечно, доктор.))) 35 год? 2:8 Ты серьезно? Клуб работяг против королевской радости? А про 1:11 тебе вообще не стоило бы вспоминать. Так как все знают, каким образом результат был достигнут. А вот современные 6:2, совсем другое дело. Смысл не в счете. Реал тогда посыпался точно также, как и Барса против Баварии. Таких примеров много и это не говорит о реальном преимуществе одной команды над другой. Бразилия 2014 тому пример.
+1
-4
avatar
Loader (Днепр)
20.08.2020 в 11:04
Добавлю, что Порностар - это были Галактикос.)
+2
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.08.2020 в 11:20
Напомнить как FCPS вылетала из последних четырех ЛЧ? С общим счётом 2:18. После 0:3 с Юве, 0:3 с Ромой, 0:4 с Ливером и 2:8 БДСМ от Баварии. Уровень Андорры.
+4
0
metall5291 (Kharkiv)
20.08.2020 в 09:05
В общем, поменял Куман спокойное (с гарантией почти год) место на пороховую бочку.
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+7
-1


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