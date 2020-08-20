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Кандидат в президенты Барселоны: Если я стану во главе клуба, то Куман не будет тренером
Мы знаем, кто придет вместо Рональда
Кандидат в президенты каталонской "Барселоны" Виктор Фонт уже не один раз отмечал, что в случае его победы на выборах главным тренером команды станет Хави. Таким образом, новоиспеченный наставник "сине-гранатовых" покинет свою должность.
"Если я стану президентом клуба, то Куман не будет тренером команды. Мы должны пожелать Рональду всяческих успехов и надеяться, что "Барселона" выиграет требл. Хави? Он понимает, что все элементы клуба должны соответствовать друг другу".
If Victor Font becomes Barca chief, Koeman will be sacked for Xavi ????— Goal (@goal) August 20, 2020
"If I am president, Koeman will not be the coach.
"We must wish him the best of success and hopefully we win the treble.
"Xavi understands that all the pieces of the club have to fit together." pic.twitter.com/5oBpniRNvp
Фонт намерен сменить на президентском посту Хосепа Марию Бартомеу. Манифест Виктора базируется на четырех базисах: "Мы побеждаем, мы соревнуемся, мы решаем, мы уникальны".