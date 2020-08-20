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Аякс предложил Барселоне 15 миллионов евро за Суареса

Испания
(1 голосов)

Теперь решение остается за клубом

Аякс предложил Барселоне 15 миллионов евро за Суареса
Новина українською

"Аякс" сделал предложение "Барселоне" по нападающему Луису Суаресу, сообщает Goal.com со ссылкой на El Chiringuito.

По данным источника, "Аякс" готов отдать за форварда € 15 млн. Сообщается, что "Барселона" хочет продать 34-летнего футболиста и предпринять ещё одну попытку подписать аргентинца Лаутаро Мартинеса из "Интера".

Суарес защищал цвета "Аякса" с 2007 по 2011 год. С ним в составе клуб стал чемпионом Нидерландов и обладателем национального Кубка. Ранее сообщалось, что "Барселона" намерена расстаться с форвардом.

Луис выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне-2019/2020 принял участие в 36 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.

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В статье: Луис Суарес Барселона Аякс
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Комментарии (2)
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Impressed (Украина)
20.08.2020 в 16:53
147 мячей за 191 матч в барсе! это просто топ. Луис в любом случае имел отличную карьеру!
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Инспектор ( )
20.08.2020 в 17:13
Да, игрок забивной
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