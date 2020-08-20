Вратарь Атлетико покинул команду

Вратарь "Атлетико" Антонио Адан покинул команду.

По информации пресс-службы, мадридский клуб объявил о расставании с 33-летним испанцем.

Адан перешел в "Атлетико" летом 2018 года. Он провел за команду 7 матчей, в которых пропустил 8 мячей.