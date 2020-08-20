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Вратарь Атлетико покинул команду
В минувшем сезоне он провел 7 матчей
Вратарь "Атлетико" Антонио Адан покинул команду.
По информации пресс-службы, мадридский клуб объявил о расставании с 33-летним испанцем.
Адан перешел в "Атлетико" летом 2018 года. Он провел за команду 7 матчей, в которых пропустил 8 мячей.
???? ¡Muchas gracias por tu trabajo, por tu esfuerzo y por tu profesionalidad, @AntonioAdan13!— Atlético de Madrid (@Atleti) August 20, 2020
???? ¡Mucha suerte en tus próximos retos!
➡️ https://t.co/ci9SSbaVfc
????⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/LwyY4FPkY7
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20.08.2020 в 17:23
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