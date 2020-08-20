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Вратарь Атлетико покинул команду

Испания
(1 голосов)

В минувшем сезоне он провел 7 матчей

Вратарь Атлетико покинул команду
Новина українською

Вратарь "Атлетико" Антонио Адан покинул команду.

По информации пресс-службы, мадридский клуб объявил о расставании с 33-летним испанцем.

Адан перешел в "Атлетико" летом 2018 года. Он провел за команду 7 матчей, в которых пропустил 8 мячей.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антонио Адан
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Комментарии (1)
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ZeeZoo (Кривой Рог)
20.08.2020 в 17:23
Отряд не заметил потери бойца))
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