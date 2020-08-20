  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месси вернулся из отпуска, чтобы встретиться с Куманом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси вернулся из отпуска, чтобы встретиться с Куманом

Испания
(1 голосов)

После этого аргентинец примет решение относительно своего будущего

Месси вернулся из отпуска, чтобы встретиться с Куманом
Новина українською

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси прервал свой отпуск, чтобы провести беседу с новым главным тренером команды Рональдом Куманом, сообщает Goal.

Ранее стало известно, что Месси по-прежнему не уверен в своём будущем в каталонском клубе, несмотря на назначение Рональда Кумана. Футболист хотел провести беседу с голландским специалистом и после этого принять окончательное решение.

В минувшем сезоне Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...