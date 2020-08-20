Месси вернулся из отпуска, чтобы встретиться с Куманом

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси прервал свой отпуск, чтобы провести беседу с новым главным тренером команды Рональдом Куманом, сообщает Goal.

Ранее стало известно, что Месси по-прежнему не уверен в своём будущем в каталонском клубе, несмотря на назначение Рональда Кумана. Футболист хотел провести беседу с голландским специалистом и после этого принять окончательное решение.

В минувшем сезоне Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.