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Официально: Атлетико подписал 24-летнего вратаря из Хорватии
Подмена для Облака
Мадридский "Атлетико" совершил первый летний трансфер. Был подписан 24-летний Иво Грбич.
Хорват выступает на позиции вратаря и его основная задача подменять Яна Облака. Сумма трансфера составила семь миллионов евро. Контракт заключен на четыре года.
[????] Acuerdo con el @NKLokomotiva para el traspaso de Ivo Grbić.— Atlético de Madrid (@Atleti) August 20, 2020
???????? El guardameta croata firma con nuestro club para las siguientes 4️⃣ temporadas.
➡️ https://t.co/uTq0GCISUH
???? ¡#BienvenidoGrbic a la familia rojiblanca!
????⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/akiAb45Jxl
Последние два года Иво провел в "Локомотиве" из Загреба. За сезон он отыграл 38 матчей и 11 раз сохранял ворота сухими.