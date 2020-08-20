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Официально: Атлетико подписал 24-летнего вратаря из Хорватии

Испания
(1 голосов)

Подмена для Облака

Официально: Атлетико подписал 24-летнего вратаря из Хорватии
UA-Футбол
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Мадридский "Атлетико" совершил первый летний трансфер. Был подписан 24-летний Иво Грбич.

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Хорват выступает на позиции вратаря и его основная задача подменять Яна Облака. Сумма трансфера составила семь миллионов евро. Контракт заключен на четыре года.

Последние два года Иво провел в "Локомотиве" из Загреба. За сезон он отыграл 38 матчей и 11 раз сохранял ворота сухими.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Локомотива (Загреб) Иво Грбич
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
20.08.2020 в 20:14
А Резника из Ворсклы торгуют за 500к
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