Официально: Атлетико подписал 24-летнего вратаря из Хорватии

Мадридский "Атлетико" совершил первый летний трансфер. Был подписан 24-летний Иво Грбич.

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Хорват выступает на позиции вратаря и его основная задача подменять Яна Облака. Сумма трансфера составила семь миллионов евро. Контракт заключен на четыре года.

[????] Acuerdo con el @NKLokomotiva para el traspaso de Ivo Grbić.



???????? El guardameta croata firma con nuestro club para las siguientes 4️⃣ temporadas.



➡️ https://t.co/uTq0GCISUH



???? ¡#BienvenidoGrbic a la familia rojiblanca!



????⚪ #AúpaAtleti pic.twitter.com/akiAb45Jxl — Atlético de Madrid (@Atleti) August 20, 2020

Последние два года Иво провел в "Локомотиве" из Загреба. За сезон он отыграл 38 матчей и 11 раз сохранял ворота сухими.