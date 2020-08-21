Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Ларссон и Шредер вошли в тренерский штаб Кумана в Барселоне
Хорошие ассистенты – залог успеха
Экс-нападающий каталонской "Барселоны" Хенрик Ларссон вошел в тренерский штаб команды. Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", швед подписал контракт с испанским грандом до 30 июня 2022 года, как и бывший тренер "Хоффенхайма" и "Аякса" Альфред Шредер.
Напомним, Ларссон защищал цвета "Барсы" с 2004-го по 2006 год. В составе команды он дважды стал чемпионом Испании и один раз выиграл Лигу чемпионов. Ранее Хенрик успел потренировать "Хельсингборг" и "Фалькенберг".
Интересно, что Куман завершил карьеру в "Фейеноорде", где пересекся с молодым Ларссоном.