Официально: Ларссон и Шредер вошли в тренерский штаб Кумана в Барселоне

Экс-нападающий каталонской "Барселоны" Хенрик Ларссон вошел в тренерский штаб команды. Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", швед подписал контракт с испанским грандом до 30 июня 2022 года, как и бывший тренер "Хоффенхайма" и "Аякса" Альфред Шредер.

Напомним, Ларссон защищал цвета "Барсы" с 2004-го по 2006 год. В составе команды он дважды стал чемпионом Испании и один раз выиграл Лигу чемпионов. Ранее Хенрик успел потренировать "Хельсингборг" и "Фалькенберг".

Интересно, что Куман завершил карьеру в "Фейеноорде", где пересекся с молодым Ларссоном.