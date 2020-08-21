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Официально: Ларссон и Шредер вошли в тренерский штаб Кумана в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Хорошие ассистенты – залог успеха

Официально: Ларссон и Шредер вошли в тренерский штаб Кумана в Барселоне
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Экс-нападающий каталонской "Барселоны" Хенрик Ларссон вошел в тренерский штаб команды. Как сообщает официальный сайт "сине-гранатовых", швед подписал контракт с испанским грандом до 30 июня 2022 года, как и бывший тренер "Хоффенхайма" и "Аякса" Альфред Шредер.

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Напомним, Ларссон защищал цвета "Барсы" с 2004-го по 2006 год. В составе команды он дважды стал чемпионом Испании и один раз выиграл Лигу чемпионов. Ранее Хенрик успел потренировать "Хельсингборг" и "Фалькенберг".

Интересно, что Куман завершил карьеру в "Фейеноорде", где пересекся с молодым Ларссоном.

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В статье: Рональд Куман Барселона Хенрик Ларссон Альфред Шрейдер Альфред Шредер Альфред Шройдер
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Источник:
FCB

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.08.2020 в 14:07
Сегодня большинство испанских СМИ вышли с публикациями этой новости. И во всех публикациях (я читал в трёх разных источниках) информация была подана с краткой характеристикой, кто же такой Шройдер и чем он славен. Учитывая тот факт, что фанаты Реала в уа-футболе на свой лад отфильтровали эту информацию, а попросту, умолчали о ней, я напомню, что написали исп. СМИ. В последний год Шройдер работал в Хоффенхайме, а до этого он был помощником Тен Хага в Аяксе. И именно Шройдера все называют творцом успеха Аякса в матче с Реал Мадрид. 1-4 на Бернабеу. В Барселоне Шройдер будет отвечать за стратегическую и тактическую часть подготовки Барселоны к матчам.
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