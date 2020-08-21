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Куман – о позициях Де Йонга и Гризманна, а также будущем Месси в Каталонии
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман рассказал, что планирует использовать полузащитника Френки Де Йонга на той же позиции, что и в сборной Нидерландов. Также голландец высказался по поводу амплуа для Антуана Гризманна и будущего капитана команды Лионеля Месси. Цитирует специалиста NOS.
"Если ты вкладываешься в молодого игрока и платишь за него много денег, то должен использовать его на родной позиции. То же самое касается и Антуана Гризманна. Француз – не вингер. Он должен играть там, где привык, там, где его качества раскроются в полном объеме".
"Месси разочарован – это логично. Я бы тоже был недоволен, если бы проиграл "Баварии" с таким счетом. Лионель – победитель. Я разговаривал с Гвардиолой, Пеп сказал, что работать с аргентинцем просто потрясающе. С нетерпением жду сотрудничества с Месси. Нужно взять от Лео лучшее. Он счастлив здесь и чувствует, что важен – "Барселона и есть Месси, он должен завершить карьеру в Каталонии".
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