  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Куман – о позициях Де Йонга и Гризманна, а также будущем Месси в Каталонии
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куман – о позициях Де Йонга и Гризманна, а также будущем Месси в Каталонии

Испания
(2 голосов)

Актуальные вопросы

Куман – о позициях Де Йонга и Гризманна, а также будущем Месси в Каталонии
Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман рассказал, что планирует использовать полузащитника Френки Де Йонга на той же позиции, что и в сборной Нидерландов. Также голландец высказался по поводу амплуа для Антуана Гризманна и будущего капитана команды Лионеля Месси. Цитирует специалиста NOS.

Читайте такжеОфициально: Ларссон и Шредер вошли в тренерский штаб Кумана в Барселоне

"Если ты вкладываешься в молодого игрока и платишь за него много денег, то должен использовать его на родной позиции. То же самое касается и Антуана Гризманна. Француз – не вингер. Он должен играть там, где привык, там, где его качества раскроются в полном объеме".

"Месси разочарован – это логично. Я бы тоже был недоволен, если бы проиграл "Баварии" с таким счетом. Лионель – победитель. Я разговаривал с Гвардиолой, Пеп сказал, что работать с аргентинцем просто потрясающе. С нетерпением жду сотрудничества с Месси. Нужно взять от Лео лучшее. Он счастлив здесь и чувствует, что важен – "Барселона и есть Месси, он должен завершить карьеру в Каталонии".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Рональд Куман Антуан Гризманн Барселона Френки де Йонг
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
NOS

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
metall5291 (Kharkiv)
21.08.2020 в 13:47
Куман такими словами (о Месси) настораживает. Что значит "жду сотрудничества с Месси"? Кто все - таки в Барселоне будет тренером? Куман, или .......
Ответить
+2
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.08.2020 в 13:59
А ты продолжаешь радовать своей тупизной... Браво! Сотрудничество главного тренера команды и капитана команды изначально, по умолчанию, предполагает более тесную связь тренера и капитана, чем связь тренера и остальных игроков команды.
Ответить
0
-2
metall5291 (Kharkiv)
21.08.2020 в 14:05
Я договорился с некоторыми из ваших, что пока тебя не замечаю, но только пока. Займись чем - нибудь полезным для себя и безвредным для других.
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...