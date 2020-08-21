СМИ: Куман выступает против продажи Пике

Новоиспеченный тренер "Барселоны" Рональд Куман продолжает формировать состав на следующий сезон.

Как сообщает AS, которые ссылаются на Сadena SER, Херард Пике может не беспокоиться о своем будущем. Голландский наставник рассчитывает на испанца и будет выступать против его продажи.

А вот другие старожилы не могут чувствовать себя так спокойно. Руководство каталонского клуба рассмотрит возможность продажи Хорди Альбы и Луиса Суареса.