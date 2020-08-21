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СМИ: Куман выступает против продажи Пике

Испания
(2 голосов)

А вот для Суареса и Албы не лучшие новости

СМИ: Куман выступает против продажи Пике
UA-Футбол
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Новоиспеченный тренер "Барселоны" Рональд Куман продолжает формировать состав на следующий сезон.

Как сообщает AS, которые ссылаются на Сadena SER, Херард Пике может не беспокоиться о своем будущем. Голландский наставник рассчитывает на испанца и будет выступать против его продажи.

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А вот другие старожилы не могут чувствовать себя так спокойно. Руководство каталонского клуба рассмотрит возможность продажи Хорди Альбы и Луиса Суареса.

Также отметим, что на данный момент неизвестна судьба Лео Месси.

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В статье: Херард Пике Хорди Альба Луис Суарес Рональд Куман Барселона
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Источник:
AS
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Комментарии (26)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
21.08.2020 в 20:12
От цікаво! Всі ж ми знаємо, що останнім часом Мессі та Піке конфліктують. Чи не означає така позиція Кумана щодо Піке після розмови з Мессі, що карлік дійсно покидає Барсу? чи просто новий тренер, як і його попередник Кіка, намагається догодити двом впертим баранам? ну і Бармалєю Піке потрібен, бо він один із небагатьох гравців хто його підтримує. Запутано
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+1
-1
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Говард (землянин)
21.08.2020 в 20:22
Да уж.. не для твоего обрезанного умишки задачка. А вот если б ты читал внимательно Говарда Землянина, то может быть шо то толковое и проросло б на твоей единственной грядке в твоей дурацкой башке, а не только петрушка и укроп.
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0
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
21.08.2020 в 20:38
Читав я, але не погоджусь з тобоюПіке не того складу ума парєнь, щоб мати хоча б якийсь вплив. Вдома ним керує набагато старша і досвідченіша жєнщіна бальзаковского возраста, а в клубі швидше за все Бармалєй чи хтось з його наближення. От тільки цікаво чому Мессі ополчілся протинапевно Фонт пообіцяв йому більше чи можливо він просто вирішив прикритись будущим президентом і узурпіровать владу у всьому клубі аніж просто в командіну як мінімум наступний сезон буде цікавий і сповнений барселонських розчарувань. Виліт від Баварії 8-2 лише початок
0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
21.08.2020 в 19:27
це нормально Піке, якщо не найголовніший, то вже 100% один з найголовніших винуватців 2:8 з Баварією та провалу в Ла Лізі й що ми бачимо він НЕЗАМІННИЙ виявляється вау, це крутіше, аніж я міг лише уявити - 2:9 гарантовані
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+4
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
21.08.2020 в 19:29
Шакіра співатиме на Ель Класіко під час 9 голу ГАЛАКТІКОС HALA MADRIID
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+3
-2
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MES QUE UN CLUB
21.08.2020 в 19:25
Пике, это столп защиты. Этот столб оббегают все, кому не лень. Суарес уже не то. Замыкальдой быть ещё может, а бегать увы. Кстати за Бускетса речь тоже шла. Так он уже года три, как не лучший. А если есть молодой игрок, который не хуже, тогда зачем пенсионер, да ещё и в основном составе? Альба в защите приближается к 0. С ними о каких-либо серьёзных достижениях можно забыть. Надеюсь кто-то толковый будет приобретён и Куману удастся найти игрокам правильные места на поле.
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+1
-2
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Говард (землянин)
21.08.2020 в 19:49
Альба вингер хороший, а вот, как защитник, да, пшык... Но я бы Альбу оставил. Связка Альба-Месси шикарна, отточена до совершенства. Для тренерского набора инструментов то шо надо!
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+1
-5
prockop4uck (Киев)
21.08.2020 в 19:57
8-2, я не знаю куда ещё совершеннее
+2
-1
avatar
Говард (землянин)
21.08.2020 в 20:00
брысь
0
-2
Algrab (Костопiль)
21.08.2020 в 20:37
0
0
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Говард (землянин)
21.08.2020 в 19:18
Кумана сначала тайно повели к Мастеру Жерару 32° на инициацию, а уже только потом официально закрепили сей обряд символическим наложением руки Великого Магистра Лионеля Месси на плечо Рональда | Нидерландского для посвящения его на трон Тренера Барселоны.
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+1
-5
alktus (Хмельницкий)
21.08.2020 в 19:23
Ну тебя и штырит
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+4
-2
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Говард (землянин)
21.08.2020 в 19:24
Для меня качество превыше всего.
+1
-5
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ВітяДобрий ніч (Київ)
21.08.2020 в 19:14
Як бачимо знайомство з Шакірою для Кумана пройшло дуже вдалоадже не має інших логічних пояснень цієї новини
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+4
-2
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Говард (землянин)
21.08.2020 в 19:22
Не замаХУЙся на святое, смерд
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-5
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ВітяДобрий ніч (Київ)
21.08.2020 в 19:26
Святий Піке? Захистник, який чудить майже в кожному матчі, навіть з леганесами та осасунами? а в матчі з Баварією його взагалі фішкою можна було б замінити, і то вона б напевно краще б зіграла
+4
-2
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Говард (землянин)
21.08.2020 в 19:32
Я мав на увазі Шакіру Карооку, телепень.
+1
-5
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ВітяДобрий ніч (Київ)
21.08.2020 в 19:37
Ну не моє це поколінняне розумію, що в ній такогоале Куман 100% зацінивну ладно Піке залишається, але як бути з його виходами в стартовому складі? думаю це не остання зустріч тренера з нею
+4
-2
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Говард (землянин)
21.08.2020 в 19:43
Шо в ней такого говоришь? Ж О П А !
+1
-4
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Spokoyno (Киев)
21.08.2020 в 19:11
Дійсно... Це ж як "Віддай кохану дяді, а сам йди до бл...!" Так до Піке багато питань, але він поки кращий центрбек Барселони! Тому спочатку треба знайти ЗАМІНУ Ґерарду, а вже потім казати "Дякуємо та Прощавай!". До речі це стосується і Суареса - другий бомбардир, і Альби - лідер між асистентів з захисту!
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+1
-6
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ВітяДобрий ніч (Київ)
21.08.2020 в 19:21
Відколи це Піке - кращий захистник Барси? Умтіті на голову сильніший
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+4
-2
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Говард (землянин)
21.08.2020 в 18:55
Ну вот.. Ну вот, шо и требовалось доказать.. А сам Пике аж ни разу не уйдёт, если б намеревался, то уже б огласил. Ну шо, троллики вы мои сраные, кто в Барсе Хозяин, кто всю воду мутит, шо я вам выползням одноклеточным говорил, а? А вы всё Месси, Месси... дебилы блъ..
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+2
-5
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.08.2020 в 18:55
Что значит - "Куман выступает" ? Насколько я понимаю, выступают артисты на сцене театра, или клоуны на арене цирка... А Куман всего лишь озвучил свои планы...Кроме Альбы и Суареса, Куман озвучил и фамилию Бускетса.
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+3
-5
Барсоман (Клевань-Зоря)
21.08.2020 в 19:17
Бускетса шкода, класнючий він. Де Йонг поки що якийсь не сміливий
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+1
-6
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Говард (землянин)
21.08.2020 в 19:28
Бускетс хоть и класснючий, но уже халтурить немного начинает, увы..
+1
-5
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ВітяДобрий ніч (Київ)
21.08.2020 в 19:29
Буська хорош в матчах з командами нижче рівня та коли арбітри Барсі допомагають. Більше костиляє гравців іншої команди ніж відбирає м'ячів у своїй зоні. А ще у нього класно поставлений пас, але тільки на Мессі і лише тоді коли той відтягується
+4
-2


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