Испания
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СМИ: Куман выступает против продажи Пике
А вот для Суареса и Албы не лучшие новости
Новоиспеченный тренер "Барселоны" Рональд Куман продолжает формировать состав на следующий сезон.
Как сообщает AS, которые ссылаются на Сadena SER, Херард Пике может не беспокоиться о своем будущем. Голландский наставник рассчитывает на испанца и будет выступать против его продажи.
А вот другие старожилы не могут чувствовать себя так спокойно. Руководство каталонского клуба рассмотрит возможность продажи Хорди Альбы и Луиса Суареса.
Также отметим, что на данный момент неизвестна
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Источник:AS
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Комментарии (26)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
21.08.2020 в 20:12
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Говард (землянин)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
21.08.2020 в 19:27
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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MES QUE UN CLUB
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Говард (землянин)
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prockop4uck (Киев)
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Говард (землянин)
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Algrab (Костопiль)
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Говард (землянин)
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alktus (Хмельницкий)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
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Говард (землянин)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
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Говард (землянин)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
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