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Лука Йович получит последний шанс заиграть в Реале

Испания
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Серб останется в Мадриде

Лука Йович получит последний шанс заиграть в Реале
UA-Футбол
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Лука Йович не смог сыграть на хорошем уровне в своем первом сезоне в "Реале". Было много слухов, что он может покинуть команду.

Как сообщает AS, "сливочные" не будут покупать новых игроков в атаку. Сербский форвард получит еще один шанс заиграть в Мадриде, который станет для него последним.

В прошлом сезоне Йович не впечатлял своей игрой, полностью проиграв конкуренцию Кариму Бензема. Он отметился двумя голами в 19-ти играх.

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Ранее были слухи, что он может перейти в "Монако".

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В статье: Реал (Мадрид) Лука Йович
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