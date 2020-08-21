Лука Йович получит последний шанс заиграть в Реале

Лука Йович не смог сыграть на хорошем уровне в своем первом сезоне в "Реале". Было много слухов, что он может покинуть команду.

Как сообщает AS, "сливочные" не будут покупать новых игроков в атаку. Сербский форвард получит еще один шанс заиграть в Мадриде, который станет для него последним.

В прошлом сезоне Йович не впечатлял своей игрой, полностью проиграв конкуренцию Кариму Бензема. Он отметился двумя голами в 19-ти играх.

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