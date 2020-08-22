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Луис Суарес: Если Барса считает, что я расходный материал, я готов к общению с руководством

Испания
(3 голосов)

Уругвайский нападающий высказался насчет возможного ухода из "Барселоны"

Луис Суарес: Если Барса считает, что я расходный материал, я готов к общению с руководством
Новина українською

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал слухи о своем уходе из клуба.

"Говорят о некоторых именах, которые упоминались президентом, об изменениях, которые можно внести. Но мне никто не говорил, что хотят обойтись без меня. Если таково желание клуба, было бы здорово, если бы кто-то сказал мне об этом напрямую.

Я в "Барселоне" 6 лет, этого времени достаточно, чтобы сказать мне, что они думают. Я желаю клубу только лучшего, и сейчас я планирую продолжить играть за "Барсу". Но если клуб считает, что я расходный материал, я без проблем пообщаюсь с тем, кто принимает решение.

Хочу ли я остаться? Да. До тех пор, пока на меня рассчитывают, я хочу приносить столько пользы, сколько смогу. Я пока не общался с Куманом", - рассказал уругваец.

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В статье: Луис Суарес Барселона
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Источник:
El Pais
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Комментарии (5)
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Говард (землянин)
22.08.2020 в 16:55
Ещё один сезон Суарес бы потянул конечно. Указывать ему на двери было бы сейчас неправильно и не по человечески. Просто надо с ним нормально поговорить и договориться ещё на один год, а потом с почестями на пенсию в куда-нибудь: США, Китай, Эмираты... Перемены в Барсе должны происходить, но рубить с плеча не надо. Всё надо делать с умом, а не через ж о п у, и не кидаться в крайности. Хотя если мозги обрезанные... Интересно, в каких Суарес с Пике? А вот от таких товарищей, как Ракитич, Юмтити, Дембеле, Роберто, Бускетс надо избавиться и побыстрее. О Пике я молчу.
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Spokoyno (Киев)
22.08.2020 в 17:07
І це правильно! Спочатку потрібно знайти КРАЩОГО чи принаймні не гірше, але значно молодше, а вже потім на двері старій гвардії вказувати. Тому і на Бускетса навіщо наїжджати... Він своїм досвідом та талантом багатьом дасть фору. Так вік вже не той, щоб кожен тиждень по два матчі носитися, але на підміну та і у матчах з другою десяткою Ла Ліги він рік, два ще може грати.
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Говард (землянин)
22.08.2020 в 17:34
Да, внося Бусю в свой список, я предполагал, шо со мной многие будут не согласны, но всё же внёс, и вот почему. Для структурных перемен в игре Барсы, из командного хребта старичков-ветеранов надо выдернуть хотя бы один позвонок, шобы он просел и со временем развалился напрочь. Кого? Месси? Нет. Пике? Увы. Альба? Нужен пока. Суарес? Нет. Остаётся старый добрый Бускетс. К тому же Де Йонгу с Бусей не очень комфортно я смотрю. Френки надо более молодой и мобильный партнёр в полузащите, желательно голландец для лучшего взаимопонимания. То есть, шо я хочу сказать.. убрав Бускетса, развалится та, уже порядком закостенелая, структура ведения игры, уйдёт та обрыдшая всем тягомотина, тот осточертевший для всех перепасовочный гандбол, мать бы его.. Да, Месси будет без Буси трудно, ну а шо делать? Барса превыше Месси. Барса понад усе! )
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Говард (землянин)
22.08.2020 в 17:51
Но для более лучшего эффекта надо бы убрать ещё и Пике. И не только, как игровой фактор, но и как фактор психологического давления на новичков команды. Короче убираем Бусю и Пике и Барса вздохнёт на полную грудь. Месси не останется другого выхода, как приспособиться к новому рисунку игры Барсы или... уйти.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.08.2020 в 16:38
Из-за Меськи лучших выгоняют, а его никаких друзяк оставляют
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