Луис Суарес: Если Барса считает, что я расходный материал, я готов к общению с руководством

Форвард каталонской "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал слухи о своем уходе из клуба .

"Говорят о некоторых именах, которые упоминались президентом, об изменениях, которые можно внести. Но мне никто не говорил, что хотят обойтись без меня. Если таково желание клуба, было бы здорово, если бы кто-то сказал мне об этом напрямую.

Я в "Барселоне" 6 лет, этого времени достаточно, чтобы сказать мне, что они думают. Я желаю клубу только лучшего, и сейчас я планирую продолжить играть за "Барсу". Но если клуб считает, что я расходный материал, я без проблем пообщаюсь с тем, кто принимает решение.

Хочу ли я остаться? Да. До тех пор, пока на меня рассчитывают, я хочу приносить столько пользы, сколько смогу. Я пока не общался с Куманом", - рассказал уругваец.