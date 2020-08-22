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Куман хочет, чтобы Барса подписала Анхелиньо
"Ман Сити" оценивает защитника в 30 млн евро
Журналист The Athletic Сэм Ли сообщает, что левый защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо может перейти в каталонскою "Барселону".
По информации источника, в трансфере испанского игрока лично заинтересован новоиспеченный главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман.
Руководство "горожан" оценивает 23-летнего защитника в 30 миллионов евро. Прошлый сезон Анхелиньо провел в аренде в "Лейпциге". Немецкий клуб также имеет право на выкуп игрока за 30 млн.
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Источник:Журналист The Athletic
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