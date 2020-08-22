Куман хочет, чтобы Барса подписала Анхелиньо

Журналист The Athletic Сэм Ли сообщает, что левый защитник "Манчестер Сити" Анхелиньо может перейти в каталонскою "Барселону".

По информации источника, в трансфере испанского игрока лично заинтересован новоиспеченный главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман.

Руководство "горожан" оценивает 23-летнего защитника в 30 миллионов евро. Прошлый сезон Анхелиньо провел в аренде в "Лейпциге". Немецкий клуб также имеет право на выкуп игрока за 30 млн.