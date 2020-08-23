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Коутиньо входит в планы Кумана в Барселоне

Испания
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Бразилец получит второй шанс на "Камп Ноу"?

Коутиньо входит в планы Кумана в Барселоне
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Атакующий полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо имеет шансы остаться в клубе на следующий сезон.

По информации Mundo Deportivo, новый наставник команды Роналд Куман рассчитывает на 28-летнего бразильца.

После финала Лиги Чемпионов нидерландец свяжется с Коутиньо, чтобы узнать о его планах на будущее.

Коутиньо связан контрактом с "Барселоной" до 2023 года.

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В статье: Рональд Куман Барселона Филиппе Коутиньо
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