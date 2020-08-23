Коутиньо входит в планы Кумана в Барселоне

Атакующий полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо имеет шансы остаться в клубе на следующий сезон.

По информации Mundo Deportivo, новый наставник команды Роналд Куман рассчитывает на 28-летнего бразильца.

После финала Лиги Чемпионов нидерландец свяжется с Коутиньо, чтобы узнать о его планах на будущее.

Коутиньо связан контрактом с "Барселоной" до 2023 года.