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Коутиньо входит в планы Кумана в Барселоне
Бразилец получит второй шанс на "Камп Ноу"?
Атакующий полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо имеет шансы остаться в клубе на следующий сезон.
По информации Mundo Deportivo, новый наставник команды Роналд Куман рассчитывает на 28-летнего бразильца.
После финала Лиги Чемпионов нидерландец свяжется с Коутиньо, чтобы узнать о его планах на будущее.
Коутиньо связан контрактом с "Барселоной" до 2023 года.
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