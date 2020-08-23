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Кандидат на пост президента Барсы: Контактировали с Клоппом, Барсе нужен такой тренер
Жорди Фарре поделился мыслями насчет назначения Кумана
Кандидат в президенты каталонской "Барселоны" Жорди Фарре прокомментировал назначение Рональда Кумана на пост главного тренера "сине-гранатовых".
- Назначать Кумана - правильное решение?
- Да, Куман - хорошее решение, учитывая, что он легенда "Барселоны", эталон. Учитывая его характер, думаю, он тот человек, который сейчас нужен клубу. Я желаю ему всего наилучшего, потому что перед ним сложная задача.
- Это ваш тренер?
- Если Куман будет хорошо работать, то, конечно, продолжит тренировать команду. Очевидно, у нас есть план действий. Мы уже несколько раз контактировали с Юргеном Клоппом, потому что нам кажется, что "Барсе" нужен такой тренер, - рассказал Жорди Фарре.