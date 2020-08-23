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Барса ищет замену Альбе и Фирпо. Тальяфико - один из кандидатов

Испания
(1 голосов)

"Аякс" оценивает флангового защитника в 25 млн евро

Барса ищет замену Альбе и Фирпо. Тальяфико - один из кандидатов
Новина українською

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что каталонская "Барселона" продолжает поиски левого защитника.

Клуб могут покинуть Жорби Альба и Хуниор Фирпо, поэтому руководство "сине-гранатовых" прорабатывает все варианты на трансферном рынке.

Главный кандидат - аргентинский защитник "Аякса" Николас Тальяфико. Голландский клуб выставил ценник на 27-летнего игрока обороны в 25 миллионов евро. Боссов "Барсы" данная сумма устраивает.

Ранее была информация, что Тальяфико может продолжить карьеру в клубе из чемпионата Англии, в частности "Лестер" проявляет интерес к защитнику.

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В статье: Хорди Альба Барселона Николас Тальяфико Фирпо
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Источник:
Mundo Deportivo
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
23.08.2020 в 21:32
Миколенко вместо Альбы
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