Барса ищет замену Альбе и Фирпо. Тальяфико - один из кандидатов

Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что каталонская "Барселона" продолжает поиски левого защитника.

Клуб могут покинуть Жорби Альба и Хуниор Фирпо, поэтому руководство "сине-гранатовых" прорабатывает все варианты на трансферном рынке.

Главный кандидат - аргентинский защитник "Аякса" Николас Тальяфико. Голландский клуб выставил ценник на 27-летнего игрока обороны в 25 миллионов евро. Боссов "Барсы" данная сумма устраивает.