Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барса ищет замену Альбе и Фирпо. Тальяфико - один из кандидатов
"Аякс" оценивает флангового защитника в 25 млн евро
Испанское издание Mundo Deportivo сообщает, что каталонская "Барселона" продолжает поиски левого защитника.
Клуб могут покинуть Жорби Альба и Хуниор Фирпо, поэтому руководство "сине-гранатовых" прорабатывает все варианты на трансферном рынке.
Главный кандидат - аргентинский защитник "Аякса" Николас Тальяфико. Голландский клуб выставил ценник на 27-летнего игрока обороны в 25 миллионов евро. Боссов "Барсы" данная сумма устраивает.
Ранее была информация, что Тальяфико может продолжить карьеру в клубе из чемпионата Англии, в частности