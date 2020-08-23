Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барса сообщила, что Пьянич заразился коронавирусом
Босниец находится на самоизоляции
Официальный сайт каталонской "Барселоны" сообщил, что новоиспеченный полузащитник "сине-гранатовых" Миралем Пьянич заразился на COVID-19.
Вчера хавбек сдал положительный тест на коронавирус. У новичка "Барсы" было плохое самочувствие. Пьянич находится на самоизоляции у себя дома.
Ожидается, что босниец сможет присоединится к тренировкам первой команды каталонцев через две недели.
Напомним, 30-летний
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК "Барселона"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...