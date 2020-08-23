Барса сообщила, что Пьянич заразился коронавирусом

Официальный сайт каталонской "Барселоны" сообщил, что новоиспеченный полузащитник "сине-гранатовых" Миралем Пьянич заразился на COVID-19.

Вчера хавбек сдал положительный тест на коронавирус. У новичка "Барсы" было плохое самочувствие. Пьянич находится на самоизоляции у себя дома.

Ожидается, что босниец сможет присоединится к тренировкам первой команды каталонцев через две недели.