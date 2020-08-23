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Барса сообщила, что Пьянич заразился коронавирусом

Испания
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Босниец находится на самоизоляции

Барса сообщила, что Пьянич заразился коронавирусом
Новина українською

Официальный сайт каталонской "Барселоны" сообщил, что новоиспеченный полузащитник "сине-гранатовых" Миралем Пьянич заразился на COVID-19.

Вчера хавбек сдал положительный тест на коронавирус. У новичка "Барсы" было плохое самочувствие. Пьянич находится на самоизоляции у себя дома.

Ожидается, что босниец сможет присоединится к тренировкам первой команды каталонцев через две недели.

Напомним, 30-летний Миралем перешел в "Барселону" в конце июня за 60+5 миллионов евро.

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В статье: Миралем Пьянич Барселона коронавирус
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Источник:
ФК "Барселона"
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