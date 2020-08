Эльче вырвал билет в Ла Лигу на 90+6 минуте финала плей-офф

В Испании завершился плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу. "Эльче" и "Жирона" провели противостояние из двух матчей.

В первом поединке была зафиксирована ничья (0:0), а во втором матче "Эльче" сумел победить благодаря голу Пере Мильи на 90+6-й минуте.

It wasn't just Bayern Munich's night, Elche just earned a promotion to La Liga with a 96th winner against Girona. ???? #ElcheGironapic.twitter.com/wdvfNG2bBI