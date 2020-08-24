Не считая Суареса: Куман сообщил трем игрокам, что у них нет будущего в Барселоне

Рональд Куман сегодня провел встречу с руководством "Барселоны". Он сообщил список тех футболистов, кто не входит в его планы.

Как стало известно AS, речь идет, как минимум, о трех игроках. Это Иван Ракитич, Артуро Видаль, а также Самуэль Юмтити, который стал часто травмироваться.

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Контракт первых двух истекает через год, а потому от них постараются быстрее избавиться. Французский защитник - его давно планировали продать или отдать в аренду.