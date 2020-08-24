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Не считая Суареса: Куман сообщил трем игрокам, что у них нет будущего в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Чистка продолжается

Не считая Суареса: Куман сообщил трем игрокам, что у них нет будущего в Барселоне
UA-Футбол
Новина українською

Рональд Куман сегодня провел встречу с руководством "Барселоны". Он сообщил список тех футболистов, кто не входит в его планы.

Как стало известно AS, речь идет, как минимум, о трех игроках. Это Иван Ракитич, Артуро Видаль, а также Самуэль Юмтити, который стал часто травмироваться.

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Контракт первых двух истекает через год, а потому от них постараются быстрее избавиться. Французский защитник - его давно планировали продать или отдать в аренду.

Отметим, что также в "черный список" попал Луис Суарес.

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В статье: Артуро Видаль Рональд Куман Барселона Иван Ракитич Самуэль Юмтити
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(1 голосов)
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Источник:
AS
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
24.08.2020 в 20:14
Через некоторое время и сам Куман попадет в черный список
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