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Не считая Суареса: Куман сообщил трем игрокам, что у них нет будущего в Барселоне
Чистка продолжается
Рональд Куман сегодня провел встречу с руководством "Барселоны". Он сообщил список тех футболистов, кто не входит в его планы.
Как стало известно AS, речь идет, как минимум, о трех игроках. Это Иван Ракитич, Артуро Видаль, а также Самуэль Юмтити, который стал часто травмироваться.
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Контракт первых двух истекает через год, а потому от них постараются быстрее избавиться. Французский защитник - его давно планировали продать или отдать в аренду.
Отметим, что также в "черный список"
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Источник:AS
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Инспектор ( )
24.08.2020 в 20:14
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