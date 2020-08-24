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"Спасибо, Барселона". Артур Мело попрощался с каталонским клубом

Испания
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"Спасибо, Барселона". Артур Мело попрощался с каталонским клубом
UA-Футбол
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Полузащитник Артур, который подписал контракт с "Ювентусом", попрощался с "Барселоной".

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"Прощание всегда бывает трудным, тем более, если оставляешь место, которое уже является домом. Невероятный город, который навсегда останется в моем сердце, где все приветствовали меня, как другого каталонца. Они открыли для меня новую культуру и помогли мне расти как игроку и, прежде всего, как человеку.

Я прощаюсь с группой впечатляющих игроков, мне очень повезло, что я играл с ними, но, прежде всего, очень благодарен за их поддержку в качестве друзей, людей с огромным сердцем. Я испытываю чувство гордости за то, что я защищал цвета одного из лучших клубов мира, который проявил ко мне любовь и уважение, которые я никогда не забуду. Сегодня пора прощаться, но я навсегда заберу частичку всего, чем я жил здесь, в свое сердце. Спасибо, "Барселона", - написал бразилец в социальных сетях.

Gràcies per tot, Barcelona.

Публикация от Arthur Melo (@arthurhmelo)

Отметим, что слова об уважении звучат странно, так как Артур отказался играть за каталонцев в Лиге Чемпионов.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Артур Рамос
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Комментарии (1)
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Говард (землянин)
24.08.2020 в 22:15
Артур уходит.. Я этого не переживу..
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