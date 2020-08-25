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Каталонская чистка: шансы для Бускетса и Альбы, снижение зарплат лидеров и туманное будущее Суареса?

Испания
(1 голосов)

Много информации от испанских СМИ

Каталонская чистка: шансы для Бускетса и Альбы, снижение зарплат лидеров и туманное будущее Суареса?
Новина українською

Руководство каталонской "Барселоны" попросит нескольких футболистов пойти на снижение зарплат. По информации Mundo Deportivo, боссы "сине-гранатовых" хотят пересмотреть контракты Жерара Пике, Серхио Бускетса, Хорди Альбы и Серхи Роберто. Конечно же, подобный запрос связан с финансовой ситуацией ввиду пандемии коронавируса.

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В то же время, наставник "Барселоны" Рональд Куман уже сообщил Альбе и Бускетсу, что им придется бороться за свое место в составе. Например, как сообщает AS, Серхио предстоит непростая конкуренция с Френки Де Йонгом и Миралемом Пьяничем.

Также журналисту Джанлуке Ди Марцио стало известно, что форвард "сине-гранатовых" Луис Суарес не желает расторгать контракт с испанским грандом – напомним, сейчас 33-летнего уругвайца связывают с переходом в "Аякс".

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В статье: Серхио Бускетс Херард Пике Хорди Альба Луис Суарес Барселона Серхи Роберто Жерар Пике
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
25.08.2020 в 14:08
Барселона медленно превращается, превращается медленно ...
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Инспектор ( )
25.08.2020 в 14:03
Луис ,сиди до конца. Пусть на Моське иканомять
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VladKoval61 (Херсон)
25.08.2020 в 14:01
вижу куман доведет барсу до цугундера
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