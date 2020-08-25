Каталонская чистка: шансы для Бускетса и Альбы, снижение зарплат лидеров и туманное будущее Суареса?

Руководство каталонской "Барселоны" попросит нескольких футболистов пойти на снижение зарплат. По информации Mundo Deportivo, боссы "сине-гранатовых" хотят пересмотреть контракты Жерара Пике, Серхио Бускетса, Хорди Альбы и Серхи Роберто. Конечно же, подобный запрос связан с финансовой ситуацией ввиду пандемии коронавируса.

В то же время, наставник "Барселоны" Рональд Куман уже сообщил Альбе и Бускетсу, что им придется бороться за свое место в составе. Например, как сообщает AS, Серхио предстоит непростая конкуренция с Френки Де Йонгом и Миралемом Пьяничем.

Также журналисту Джанлуке Ди Марцио стало известно, что форвард "сине-гранатовых" Луис Суарес не желает расторгать контракт с испанским грандом – напомним, сейчас 33-летнего уругвайца связывают с переходом в "Аякс".