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Реал намерен подписать Кавани

Испания
(1 голосов)

По мнению руководства сливочных, именно он может усилить линию атаки

Реал намерен подписать Кавани
Новина українською

"Реал" ищет усиление линии нападения и может подписать форварда Эдинсона Кавани, сообщает Sport.es. Между представителем футболиста и клубом уже прошли неформальные переговоры.

33-летний уругваец покинул "ПСЖ" на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 футболист провел за парижан 22 матча и забил семь мячей при трех голевых передачах.

Напомним, что уругвайский бомбардир мог оказаться в "Бенфики", но "орлы" не смогли удовлетворить финансовые запросы игрока.

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В статье: Эдинсон Кавани Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
25.08.2020 в 17:32
10 млн для него мало, сколько же он хочет?
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simargl (Чернигов)
25.08.2020 в 18:05
33 года, лебединая песня индейца. Чем больше тем лучше.
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