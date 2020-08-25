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Реал намерен подписать Кавани
По мнению руководства сливочных, именно он может усилить линию атаки
"Реал" ищет усиление линии нападения и может подписать форварда Эдинсона Кавани, сообщает Sport.es. Между представителем футболиста и клубом уже прошли неформальные переговоры.
33-летний уругваец покинул "ПСЖ" на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 футболист провел за парижан 22 матча и забил семь мячей при трех голевых передачах.
Напомним, что уругвайский бомбардир мог оказаться в "Бенфики", но "орлы" не смогли удовлетворить финансовые запросы игрока.
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
25.08.2020 в 17:32
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simargl (Чернигов)
25.08.2020 в 18:05
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