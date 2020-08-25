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СМИ: Реал попросит игроков пойти на сокращение зарплаты
Тяжелая экономическая ситуация
Мадридский "Реал" во второй раз попросит своих игроков пойти на снижение зарплат. Об этом сообщает Mundo Deportivo, которое ссылается на ABC.
Все из-за тяжелых экономических последствий, вызванных коронавирусам. Убытки "сливочных" в прошлом сезоне составили около двухста миллионов (бюджет сезона - 882 миллиона).
Так как следующий сезон точно начнется без зрителей, что также понесет за собой уменьшение прибыли, "Реал" вновь попросит игроков пойти на уступки. В начале апреля команда согласилась со снижением на 10-20 процентов.
Исходя из информации выше, вряд ли стоит ожидать от "Реала" громких трансферов. Клуб сделает ставку на игроках, которые в аренде. Речь об Андрее Лунине и Мартине Эдегоре.