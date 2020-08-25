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СМИ: Реал попросит игроков пойти на сокращение зарплаты

Испания
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Тяжелая экономическая ситуация

СМИ: Реал попросит игроков пойти на сокращение зарплаты
UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" во второй раз попросит своих игроков пойти на снижение зарплат. Об этом сообщает Mundo Deportivo, которое ссылается на ABC.

Все из-за тяжелых экономических последствий, вызванных коронавирусам. Убытки "сливочных" в прошлом сезоне составили около двухста миллионов (бюджет сезона - 882 миллиона).

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Так как следующий сезон точно начнется без зрителей, что также понесет за собой уменьшение прибыли, "Реал" вновь попросит игроков пойти на уступки. В начале апреля команда согласилась со снижением на 10-20 процентов.

Исходя из информации выше, вряд ли стоит ожидать от "Реала" громких трансферов. Клуб сделает ставку на игроках, которые в аренде. Речь об Андрее Лунине и Мартине Эдегоре.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) коронавирус
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Источник:
Mundo Deportivo
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