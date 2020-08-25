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Барселона созывает экстренный совет директоров для решения "проблемы Месси"

Испания
(1 голосов)

Лучший игрок мира хочет разорвать контракт

Барселона созывает экстренный совет директоров для решения "проблемы Месси"
UA-Футбол
Новина українською

Главная новость дня (не считая Суперкубка Украины) - Лео Месси намерен разорвать контракт с "Барселоной".

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Как сообщает Onda Cero, "Барселона" созывает экстренный совет директоров, чтобы разобраться со всей ситуации. Они не хотят, чтобы капитан покидал клуб на правах свободного агента.

Главная загвоздка в том, что по контракту Лео мог разорвать сделку до первого июля 2020-го года. Однако, так как сроки окончания сезона были сдвинуты из-за коронавируса, Месси планирует активировать пункт об уходе.

Отметим, что главным претендентом на Лео считается "Ман Сити".

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (8)
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Говард (землянин)
25.08.2020 в 21:40
Ха! То, о чём я и писал ниже в новостях. Засуетились клопы..
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
25.08.2020 в 21:33
Главное чтобы не бесплатно
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
25.08.2020 в 21:13
звучит смешно
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0
-1
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SashaKyiv (Київ)
25.08.2020 в 21:08
чує моє серце - Колос на Селезньові не зупиниться!
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+2
-2
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Инспектор ( )
25.08.2020 в 21:04
Где Моська такую шальная зарплату еще получит? Пахнет фейком
Ответить
+3
-3
kalan-86 (Анкара)
25.08.2020 в 21:04
Плакали 700 млн? :-)
Ответить
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
25.08.2020 в 21:02
Любит "расчесывать нервы" своему клубу.
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+2
-2
prockop4uck (Киев)
25.08.2020 в 20:59
лол
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+1
-2


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