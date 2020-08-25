Барселона созывает экстренный совет директоров для решения "проблемы Месси"

Главная новость дня (не считая Суперкубка Украины) - Лео Месси намерен разорвать контракт с "Барселоной".

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Как сообщает Onda Cero, "Барселона" созывает экстренный совет директоров, чтобы разобраться со всей ситуации. Они не хотят, чтобы капитан покидал клуб на правах свободного агента.

Reunión de urgencia de parte de la Junta directiva del Barcelona con un ambiente muy complicado en estos momentos. — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 25, 2020

Главная загвоздка в том, что по контракту Лео мог разорвать сделку до первого июля 2020-го года. Однако, так как сроки окончания сезона были сдвинуты из-за коронавируса, Месси планирует активировать пункт об уходе.

Отметим, что главным претендентом на Лео считается "Ман Сити".