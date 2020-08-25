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"Уважение и восхищение". Легендарный капитан Барселоны поддержал Месси

Испания
(2 голосов)

Очень странная ситуация

"Уважение и восхищение". Легендарный капитан Барселоны поддержал Месси
UA-Футбол
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Сегодня стало известно, что Лео Месси все таки намерен покинут "Барселону". Он уже оповестил клуб об этом.

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Его неожиданно поддержал легендарный капитан Карлес Пуйоль. Он высказался о ситуации в социальных сетях.

"Уважение и восхищение, Лео. Полностью поддерживаю, друг", - написал экс-защитник.

Отметим, что каталонцы созвали экстренное совещание совета директоров.

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В статье: Лионель Месси Карлес Пуйоль Барселона
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(2 голосов)
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Комментарии (2)
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hardcorepwnz (Украина)
25.08.2020 в 23:12
Ну если уже Пуйоль такое пишет, значит это не просто слухи. Открыл попкорн, наблюдаю
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Говард (землянин)
25.08.2020 в 23:09
Вот так то, мадридасты! Вопросы есть?
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