Испания
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"Уважение и восхищение". Легендарный капитан Барселоны поддержал Месси
Очень странная ситуация
Сегодня стало известно, что Лео Месси все таки намерен покинут "Барселону". Он уже оповестил клуб об этом.
Его неожиданно поддержал легендарный капитан Карлес Пуйоль. Он высказался о ситуации в социальных сетях.
"Уважение и восхищение, Лео. Полностью поддерживаю, друг", - написал экс-защитник.
Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo.— Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020
Отметим, что каталонцы созвали экстренное совещание
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Комментарии (2)
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hardcorepwnz (Украина)
25.08.2020 в 23:12
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Говард (землянин)
25.08.2020 в 23:09
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