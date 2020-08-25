"Уважение и восхищение". Легендарный капитан Барселоны поддержал Месси

Сегодня стало известно, что Лео Месси все таки намерен покинут "Барселону". Он уже оповестил клуб об этом.

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Его неожиданно поддержал легендарный капитан Карлес Пуйоль. Он высказался о ситуации в социальных сетях.

"Уважение и восхищение, Лео. Полностью поддерживаю, друг", - написал экс-защитник.

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020