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Валенсия сообщила о случае коронавируса в первой команде
"Лос Чес" встретились с COVID-19
В рамках отчета пресс-службы "Валенсии" сообщается, что в последних проведенных тестах на COVID-19 положительный результат был обнаружен у одного из футболистов, который проводит предсезонную тренировку с основной командой.
Имя игрока не называется, но он уже изолирован от команды.
В соответствии с критериями строгих протоколов Ла Лиги и самого клуба, первая команда "Лос Чес" продолжает свой тренировочный план и будет проводить товарищеские матчи, которые запланированы на следующие несколько дней.
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Источник:Valencia СF
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