  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Валенсия сообщила о случае коронавируса в первой команде
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия сообщила о случае коронавируса в первой команде

Испания
(1 голосов)

"Лос Чес" встретились с COVID-19

Валенсия сообщила о случае коронавируса в первой команде
Новина українською

В рамках отчета пресс-службы "Валенсии" сообщается, что в последних проведенных тестах на COVID-19 положительный результат был обнаружен у одного из футболистов, который проводит предсезонную тренировку с основной командой.

Читайте такжеУсиление для АПЛ. Лидс согласовал трансфер форварда Валенсии

Имя игрока не называется, но он уже изолирован от команды.

В соответствии с критериями строгих протоколов Ла Лиги и самого клуба, первая команда "Лос Чес" продолжает свой тренировочный план и будет проводить товарищеские матчи, которые запланированы на следующие несколько дней.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Примера Чемпионат Испании Валенсия Ла Лига коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Valencia СF

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...