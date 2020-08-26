Валенсия сообщила о случае коронавируса в первой команде

В рамках отчета пресс-службы "Валенсии" сообщается, что в последних проведенных тестах на COVID-19 положительный результат был обнаружен у одного из футболистов, который проводит предсезонную тренировку с основной командой.

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Имя игрока не называется, но он уже изолирован от команды.

В соответствии с критериями строгих протоколов Ла Лиги и самого клуба, первая команда "Лос Чес" продолжает свой тренировочный план и будет проводить товарищеские матчи, которые запланированы на следующие несколько дней.