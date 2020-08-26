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Босс должен уйти: стало известно, в каком случае Месси останется в Барселоне

Испания
(3 голосов)

Каталонские страсти

Босс должен уйти: стало известно, в каком случае Месси останется в Барселоне
Новина українською

По информации журналиста El Chiringuito TV Жозепа Педрероля, аргентинский нападающий Лионель Месси может изменить свое решение и продолжить выступления за каталонскую "Барселону", если президент клуба Жозеп Бартомеу уйдет в отставку.

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В то же время стало известно, что игроки "Барселоны" знали о решении Лионеля Месси покинуть команду – об этом рассказал журналист ESPN Жорди Бланко, никакой неожиданности для партнеров аргентинца не было.

В прошлом сезоне 33-летний Месси сыграл в 44 матчах во всех турнирах (31 гол и 26 результативных передач). Контракт Лионеля истекает летом 2021 года.

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В статье: Лионель Месси Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (10)
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nabo30
26.08.2020 в 12:55
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
26.08.2020 в 12:45
Меська уже в край ах**ел. Бартоломей, гони этого аутиста взашей. Бардака в клубе сразу станет в разы меньше.. Хвост крутит собакой.
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+1
-1
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Говард (землянин)
26.08.2020 в 12:46
Шо, истеришь, мадридастик?
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+1
-1
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Говард (землянин)
26.08.2020 в 12:45
Стало известно по каким причинам... бла-бла-бла.. От кого известно? От какого то старого пердуна Педрюли? Вы это серьёзно? Дебилы блъ..
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0
-1
prockop4uck (Киев)
26.08.2020 в 12:50
Олень, перелогинься и напиши правду с надежных испанских источников
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0
-1
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Говард (землянин)
26.08.2020 в 12:58
0
0
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Говард (землянин)
26.08.2020 в 12:38
Ага.. Один старый Йосик Педрюля пиз@анул тут, а у мадридастов сразу улыбки до ушей.. Уходит Лео, уходит.. даже и не надейтесь.
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0
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armik (Киев)
26.08.2020 в 12:27
Месси даже не вчерашний, а пощавчерашний день команды.Вежливого пинка под задницу и пошел .
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prockop4uck (Киев)
26.08.2020 в 12:16
Боже. Ну не то чтобы я был хорошего мнения о нем, но все равно удивляет как так низко можно упасть. Что за нюни постоянные.
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0
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Инспектор ( )
26.08.2020 в 12:12
Вот теперь полная ясность. Он не уходит, он торгуется
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