Босс должен уйти: стало известно, в каком случае Месси останется в Барселоне

По информации журналиста El Chiringuito TV Жозепа Педрероля, аргентинский нападающий Лионель Месси может изменить свое решение и продолжить выступления за каталонскую "Барселону", если президент клуба Жозеп Бартомеу уйдет в отставку.

????????"Si DIMITE BARTOMEU, MESSI se podría QUEDAR"????????. @jpedrerol soltó otro BOMBAZO en #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/jTBt7hHrpu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 26, 2020

В то же время стало известно, что игроки "Барселоны" знали о решении Лионеля Месси покинуть команду – об этом рассказал журналист ESPN Жорди Бланко, никакой неожиданности для партнеров аргентинца не было.

В прошлом сезоне 33-летний Месси сыграл в 44 матчах во всех турнирах (31 гол и 26 результативных передач). Контракт Лионеля истекает летом 2021 года.