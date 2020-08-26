Севилья интересуется полузащитником мадридского Реала

Атакующий полузащитник мадридского "Реала" Оскар Родригес попал в сферу интересов "Севильи". Команда намерена заполучить в состав универсального испанского футболиста, который в сезоне-2019/2020 на правах аренды выступал за "Леганес", сообщает Marca.

Родригес способен занять любую позицию в центре поля, а его сильной стороной является мастерская реализация стандартных положений. Главный тренер "Севильи" Юлен Лопетеги рассчитывает, что Оскар станет равноценной заменой Энверу Банеге.

"Сливочные" оценили трансфер испанского полузащитника в € 20 млн. В сезоне-2019/2020 Родригес провёл 30 матчей в футболке "Леганеса". Он забил девять голов и отдал три результативные передачи. Помимо Оскара "Севилья" намерена приобрести полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.