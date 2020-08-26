Президент Барселоны хочет лично встретиться с Месси

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу хочет провести личную встречу с капитаном команды Лионелем Месси, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Диалог может случиться уже сегодня вечером, сообщает Marca.

Бартомеу хочет лично услышать, чем именно недоволен футболист, и понять какие возможно выходы из данной ситуации.

Напомним, что Месси прервал свой отпуск, чтобы ранее встретиться с новым главным тренером команды Роналдом Куманом. Именно после этой беседы аргентинец склонился к решению расторгнуть контракт и покинуть клуб.