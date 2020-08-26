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Президент Барселоны хочет лично встретиться с Месси

Испания
(1 голосов)

Руководство каталонцев надеется удержать игрока

Президент Барселоны хочет лично встретиться с Месси
Новина українською

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу хочет провести личную встречу с капитаном команды Лионелем Месси, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Диалог может случиться уже сегодня вечером, сообщает Marca.

Бартомеу хочет лично услышать, чем именно недоволен футболист, и понять какие возможно выходы из данной ситуации.

Напомним, что Месси прервал свой отпуск, чтобы ранее встретиться с новым главным тренером команды Роналдом Куманом. Именно после этой беседы аргентинец склонился к решению расторгнуть контракт и покинуть клуб.

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В статье: Лионель Месси Барселона Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (2)
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nabo31
26.08.2020 в 17:34
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Red_Cat (Салоники)
26.08.2020 в 17:27
Бартомеу - на выход. Вместе с Куманом.
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