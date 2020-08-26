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Сетьен вслед за Месси направил бюрофакс в Барселону
Каталонский тренд
Вчера Лео Месси направил каталонской "Барселоне" бюрофакс. Сегодня они получили еще один такой же документ.
Речь идет о Кике Сетьена. Как сообщает COPE, испанский тренер хочет получит от своей экс-команды официальное оповещение о своем увольнении.
Кике намерен заняться поиском новой команды. "Барселона" юридически не уволила его, а лишь освободила от обязанностей. Также Сетьен намерен получит компенсацию за увольнение.
???? Informa Manuel Oliveros— El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 26, 2020
???? Setién ha enviado un burofax al Barça pidiendo la liquidación formal de su contrato
???? El cántabro exige que el cese se haga público para poder continuar su carrera
???? Sólo le comunicaron que dejaba de ser entrenador, no que le echasen del club pic.twitter.com/pdiUaCdzvj
Сетьен был уволен несколько недель. Причина - провальный сезон "Барселоны", по итогам которого клуб занял лишь второе место, а в Лиге Чемпионов был уничтожен "Баварией" 2:8.
Новым тренером каталонцев стал Рональд Куман, который