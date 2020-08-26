  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Сетьен вслед за Месси направил бюрофакс в Барселону
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сетьен вслед за Месси направил бюрофакс в Барселону

Испания
(2 голосов)

Каталонский тренд

Сетьен вслед за Месси направил бюрофакс в Барселону
UA-Футбол
Новина українською

Вчера Лео Месси направил каталонской "Барселоне" бюрофакс. Сегодня они получили еще один такой же документ.

Читайте такжеTyC Sports: Месси планирует разорвать контракт с Барселоной в одностороннем порядке

Речь идет о Кике Сетьена. Как сообщает COPE, испанский тренер хочет получит от своей экс-команды официальное оповещение о своем увольнении.

Кике намерен заняться поиском новой команды. "Барселона" юридически не уволила его, а лишь освободила от обязанностей. Также Сетьен намерен получит компенсацию за увольнение.

Сетьен был уволен несколько недель. Причина - провальный сезон "Барселоны", по итогам которого клуб занял лишь второе место, а в Лиге Чемпионов был уничтожен "Баварией" 2:8.

Новым тренером каталонцев стал Рональд Куман, который затеял перестройку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Кике Сетьен
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Говард (землянин)
26.08.2020 в 20:02
Иди родной, иди.. Компенсацию ему ещё.. Ты ба яка нахалюга.. Так обосрать имя клуба и компенсацию ему.. Пошёл на..уй скотина хитрожопая.
Ответить
+2
-5
oda1979 (Запорожье)
26.08.2020 в 20:04
За что ты так меську:))))
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...