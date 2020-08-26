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СМИ: Месси будет присутствовать на первой тренировке Кумана

Испания
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Уже в понедельник

СМИ: Месси будет присутствовать на первой тренировке Кумана
UA-Футбол
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Несмотря на свое желание покинуть "Барселону", Лео Месси посетит тренировку команды в понедельник.

Как сообщает Mundo Deportivo, которое ссылается на TyC, в воскресенье он вместе с командой сдаст ПЦР-тест на коронавирус. Это нужно сделать, чтобы быть допущенным к тренировкам.

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А уже в понедельник Рональд Куман проведет свое первую тренировку. Будет на ней и Месси, который не хочет получить штраф от клуба и намерен избежать дополнительных разбирательств.

Отметим, что в ближайшее время он может провести встречу с президентом "Барселоны".

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo
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