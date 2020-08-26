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СМИ: Месси будет присутствовать на первой тренировке Кумана
Уже в понедельник
Несмотря на свое желание покинуть "Барселону", Лео Месси посетит тренировку команды в понедельник.
Как сообщает Mundo Deportivo, которое ссылается на TyC, в воскресенье он вместе с командой сдаст ПЦР-тест на коронавирус. Это нужно сделать, чтобы быть допущенным к тренировкам.
А уже в понедельник Рональд Куман проведет свое первую тренировку. Будет на ней и Месси, который не хочет получить штраф от клуба и намерен избежать дополнительных разбирательств.
Отметим, что в ближайшее время он может провести встречу с