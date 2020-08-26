Бунт. Болельщики Барселоны прошли на закрытую территорию, требуя отставки Бартомеу

После новостей об уходе Лео Месси из "Барселоны", болельщики клуба сразу начали протестовать против Хосепа Мария Бартомеу. Они винят во всем президента клуба.

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Сегодня бунтующие прошли на охраняемую территорию возле "Камп Ноу". Там сейчас находится Бартомеу. Пока что сотрудники безопасности их не могут остановить.

OJO Un grupo de aficionados entran en grupo al Camp Nou. El personal de seguridad no puede pararles. Van a por Bartomeu que está dentro. TENSIÓN EN EL CAMP NOU. Han tenido que intervenir los Mossos d’Esquadra #fcb #fcblive pic.twitter.com/dbilPntNcR — David Ibáñez (@DavidIbanez5) August 26, 2020

По последним сообщениям СМИ, единственный способ уговорить Месси остаться - досрочный уход Бартомеу со своего поста.