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Бунт. Болельщики Барселоны прошли на закрытую территорию, требуя отставки Бартомеу

Испания
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Они не хотят ухода Месси

Бунт. Болельщики Барселоны прошли на закрытую территорию, требуя отставки Бартомеу
UA-Футбол
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После новостей об уходе Лео Месси из "Барселоны", болельщики клуба сразу начали протестовать против Хосепа Мария Бартомеу. Они винят во всем президента клуба.

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Сегодня бунтующие прошли на охраняемую территорию возле "Камп Ноу". Там сейчас находится Бартомеу. Пока что сотрудники безопасности их не могут остановить.

По последним сообщениям СМИ, единственный способ уговорить Месси остаться - досрочный уход Бартомеу со своего поста.

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В статье: Лионель Месси Барселона Хосеп Мария Бартомеу
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