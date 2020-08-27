Тень Рауля за спиной Зидана

Не в воскресенье в Лиссабоне, а во вторник 25 августа в Ньоне на поле Спортивного центра Коловрэ завершился европейский клубный сезон 2019/2020, рекордно длительный из-за коронавируса. Понятно, что игра в Швейцарии ни в чем не конкурировала с матчем ПСЖ - "Бавария", однако именно матч "Бенфики" и мадридского "Реала" поставил точку в континентальных соревнованиях сезона, это был финал юношеской Лиги УЕФА, которую почти все неофициально зовут юношеской Лигой Чемпионов.

Победа в этом турнире "Реала", кстати, первая в его истории, словно прозрачно намекает - кто спустя несколько лет должен возглавить белый клуб из Мадрида. Юношеская Лига УЕФА просуществовала уже семь сезонов. Шесть тренеров за это время приводили свои команды к трофею, но даже Ади Вивеш, который с "Челси" побеждал дважды подряд, не получил серьезного предложения. Просто тренировать в элитном дивизионе своей страны уже достижение для наставников, которые были успешны в юношеской Лиге УЕФА. И все же я убежден, что именно последний победитель обязательно получит шанс на высшем уровне. Объясняю, почему так считаю.

Здравый смысл подсказывает, что в таких серьезных вещах, как руководство командой, тем более большой командой, повторение одних и тех же действий ни в коем случае не гарантирует повторения успеха. Но однажды хорошо спланированная операция, давшая результат, остается определенным лекалом.

В свое время Флорентино Перес и директорат "Реала" целенаправленно провели Зинедина Зидана по лестнице к должности главного тренера. Они защищали француза в должности директора первой команды, когда того сокрушительно критиковал за бездействие Жозе Моуриньо, тогда наставник "сливочных". Они сделали все, чтобы Зидан тренировал вторую команду даже тогда, когда еще не было нужной лицензии. Далее же история тренера Зидана хорошо известна. Сейчас он имеет огромный кредит доверия, но сама должность главного тренера в "Реале" является слишком горячим местом, чтобы на нем можно было спокойно сидеть как на троне. Поддержка Переса не ограждает и от требовательности руководителей, от необходимости всегда побеждать, ведь ничто другое для невероятно тщеславного королевского клуба не является доказательством соответствия тренера его должности. Вспомните, что впервые Зидан продержался во главе "Реала" два с половиной года, несмотря на то, что первым из тренеров в истории клуба трижды подряд победил в Лиге Чемпионов.

Нынешний же тренер юношеского "Реала" - это один из символов клуба Рауль Гонсалес Бланко, в новейшей истории он просто не имеет себе равных в количестве матчей. Тренерской работой Рауль занимается совсем недолго, прошлым летом он возглавил вторую команду, которая играет в Сегунде Б. Однако из-за пандемии сезон в этом дивизионе не доиграли и он с успехом взялся за штурм Юношеской Лиги УЕФА. После трех проигранных полуфиналов мадридцы с Раулем сразу взяли титул. Пока рано говорить о сильных сторонах этого тренера, его харизма пока дает больше эффекта, чем навыки. Но все отмечают его требовательность, целеустремленность - тот самый небогатый набор козырей, который был сначала и у Зидана.

Очевидно, что Рауль не станет тренером главной команды в ближайшее время, "Реал" может себе позволить взять временным наставником весьма статусного специалиста, как это было с Рафаэлем Бенитесом. А вот года через два-три легендарный форвард уже может рассчитывать на шанс. Тогда как раз подрастут те ребята, которые принесли клубу победу в юношеской Лиге УЕФА.

По крайней мере, трое из них имеют очень большой потенциал. Центральный защитник Виктор Чуст давно имеет репутацию игрока с перспективой выступать за главную сборную Испании. Он уже был чемпионом Европы до 17 лет и до 19-ти. Еще через год у него будут все шансы стать игроком главного "Реала", ведь Рамосу на тот момент уже будет 35.

Вместе с валенсийцем Чустом, который доминирует в воздухе, довольно взрослый футбол демонстрирует и арагонский полузащитник Антонио Бланко - жесткий, быстрый, универсальный. Эти двое играют постоянно и потому, несмотря на возраст, опыта им не занимать.

Третьим же столбом команды Рауля является Иван Моранте. Если Антонио Бланко действует в широком диапазоне, но остается в первую очередь разрушителем, то леонец Моранте абсолютно универсальный боец ​​центра поля, его же видение поля и прекрасный пас с левой делают Ивана большим проектом. Недаром "Реал" приложил максимум усилий чтобы юного игрока забрать из очень сильной школы "Вильярреала".

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Ни одному из упомянутых ребят нет места в резерве главной команды сейчас. И, возможно, оно им и не нужно. Сезон суровой борьбы в Сегунде Б с "Кастильей" должен дать им заряд устойчивости, если же удастся подняться в Сегунду, то еще и укрепит веру в собственные силы. Поэтому время этих футболистов наступит через несколько лет, тогда же к большому вызову должен дорасти и тренер Рауль Гонсалес Бланко, начинающий специалист, но одновременно и живая легенда.