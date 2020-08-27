Месси готов рассказать, почему принял решение уйти из Барселоны

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси намерен озвучить причины своего решения уйти из клуба.

25 августа стало известно, что аргентинец окончательно решил расторгнуть контракт с каталонцами, воспользовавшись пунктом в контракте, и уведомил об этом руководство клуба через бюрофакс. Сам же игрок никак не комментировал эту информацию.

Сейчас Месси готов нарушить молчание и изложить свою версию событий. С его стороны есть желание послать сообщение болельщикам, которые остались преданными ему.

Ожидается, что шестикратный обладатель "Золотого мяча" выскажется в ближайшие дни.

В минувшем сезоне Месси провел 44 матча на клубном уровне, забил 31 гол и сделал 26 результативных передач.