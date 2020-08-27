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Барселона подпишет Мане в случае ухода Месси

Испания
(1 голосов)

Но согласится ли сам Мане покинуть мерсисайдцев?

Барселона подпишет Мане в случае ухода Месси
Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане может продолжить карьеру в чемпионате Испании, утверждает Sport. По информации СМИ, окружение 28-летнего сенегальца предложило "Барселоне" услуги игрока.

Трансфер Мане может случиться в случае ухода форварда Лионеля Месси из каталонской команды. Ранее сообщалось, что на 33-летнего аргентинца претендуют "Манчестер Сити", "Интер" и "ПСЖ". "Барселону" также может покинуть нападающий Луис Суарес.

В минувшем сезоне Мане провел 45 матчей за "Ливерпуль", забил 22 гола и сделал 8 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 120 миллионов евро.

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В статье: Барселона Ливерпуль Садио Мане
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Комментарии (4)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2020 в 18:52
Информация подана не полная. На самом деле сам Мане заинтересовался возможностью перебраться в Барсу к Куману. С 2014 по 2016 год Мане был в Саутгемптоне, где тренером был Куман. 28-летний Мане понимает, что после ухода Месси из Барселоны, Куман может предложить ему ведущую роль на поле. В настоящее время у боссов Ливерпуля лежит на столе договор о продлении контракта с Мане, но сенегалец пока не спешит. Трансферная стоимость Мане около 120 млн. евро.
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+2
-2
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Инспектор ( )
27.08.2020 в 20:06
Информация не соответствует действительности.
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0
0
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Инспектор ( )
27.08.2020 в 18:40
Сам Мане не рвется вроде
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+2
-5
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
27.08.2020 в 18:52
Жюв, читай выше. Не благодари!
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+3
-2


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