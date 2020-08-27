Барселона подпишет Мане в случае ухода Месси

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане может продолжить карьеру в чемпионате Испании, утверждает Sport. По информации СМИ, окружение 28-летнего сенегальца предложило "Барселоне" услуги игрока.

Трансфер Мане может случиться в случае ухода форварда Лионеля Месси из каталонской команды. Ранее сообщалось, что на 33-летнего аргентинца претендуют "Манчестер Сити", "Интер" и "ПСЖ". "Барселону" также может покинуть нападающий Луис Суарес.

В минувшем сезоне Мане провел 45 матчей за "Ливерпуль", забил 22 гола и сделал 8 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 120 миллионов евро.