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Пообещал седьмой номер и позицию форварда: Куман провел встречу с Гризманном

Испания
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У француза будет отличный шанс стать лидером

Пообещал седьмой номер и позицию форварда: Куман провел встречу с Гризманном
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Новоиспеченный тренер "Барселоны" Рональд Куман продолжает строить планы на следующий сезон. Он отпустит половину игроков, но некоторым будет дан шанс заявить о себе.

Как сообщает l'equipe, голландский специалист на прошлой неделе встречался с Антуаном Гризманном. Он убедил француза, что готов сделать на него ставку в новом сезоне.

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Во-первых, он не будет играть на позиции вингера, а займет место Суареса в центре нападения. Помимо этого, ему отдадут седьмой номер, который сейчас принадлежит Коутиньо. Именно под этой цифрой Антуан играл в "Атлетико".

В прошлом сезоне Гризманн совершил 19 результативных действий в 43-х матчах. В 2019-м за него было выплачено 120 миллионов.

Что интересно, во время встречи с Месси, Куман обещал, что никто не получит привилегий.

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В статье: Рональд Куман Антуан Гризманн Барселона
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