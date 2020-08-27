Пообещал седьмой номер и позицию форварда: Куман провел встречу с Гризманном

Новоиспеченный тренер "Барселоны" Рональд Куман продолжает строить планы на следующий сезон. Он отпустит половину игроков, но некоторым будет дан шанс заявить о себе.

Как сообщает l'equipe, голландский специалист на прошлой неделе встречался с Антуаном Гризманном. Он убедил француза, что готов сделать на него ставку в новом сезоне.

Во-первых, он не будет играть на позиции вингера, а займет место Суареса в центре нападения. Помимо этого, ему отдадут седьмой номер, который сейчас принадлежит Коутиньо. Именно под этой цифрой Антуан играл в "Атлетико".

В прошлом сезоне Гризманн совершил 19 результативных действий в 43-х матчах. В 2019-м за него было выплачено 120 миллионов.