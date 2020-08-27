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Экс-президент Реала высказался о текущей ситуации в Барселоне
Предсказывает не лучшие последствия
Экс-президент "Реал" Рамон Кальдерон прокомментировал новости , которые связанные с "Барселоной".
"Важно, чтобы в Ла Лиге была такая сильная команда, как "Барселона". У них с "Реалом" серьезное противостояние и они делают друг друга сильнее. Когда-то Месси противостоял Роналду и это помогли им стать лучшими в мире.
Сейчас в "Барселоне" не лучшая ситуация. Для "Реала" - это не самые лучшие новости. Им нужен постоянный сильный противник", - заявил Кальдерон.
Вероятно, что экс-президент "сливочных" намекал на вероятный уход Лео Месси.