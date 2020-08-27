Экс-президент Реала высказался о текущей ситуации в Барселоне

Экс-президент "Реал" Рамон Кальдерон прокомментировал новости , которые связанные с "Барселоной".

"Важно, чтобы в Ла Лиге была такая сильная команда, как "Барселона". У них с "Реалом" серьезное противостояние и они делают друг друга сильнее. Когда-то Месси противостоял Роналду и это помогли им стать лучшими в мире.

Сейчас в "Барселоне" не лучшая ситуация. Для "Реала" - это не самые лучшие новости. Им нужен постоянный сильный противник", - заявил Кальдерон.

Вероятно, что экс-президент "сливочных" намекал на вероятный уход Лео Месси.