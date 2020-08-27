  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Экс-президент Реала высказался о текущей ситуации в Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-президент Реала высказался о текущей ситуации в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Предсказывает не лучшие последствия

Экс-президент Реала высказался о текущей ситуации в Барселоне
UA-Футбол
Новина українською

Экс-президент "Реал" Рамон Кальдерон прокомментировал новости , которые связанные с "Барселоной".

"Важно, чтобы в Ла Лиге была такая сильная команда, как "Барселона". У них с "Реалом" серьезное противостояние и они делают друг друга сильнее. Когда-то Месси противостоял Роналду и это помогли им стать лучшими в мире.

Сейчас в "Барселоне" не лучшая ситуация. Для "Реала" - это не самые лучшие новости. Им нужен постоянный сильный противник", - заявил Кальдерон.

Вероятно, что экс-президент "сливочных" намекал на вероятный уход Лео Месси.

Читайте такжеРивалдо: Ман Сити - идеальный вариант для Месси
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Реал (Мадрид) Рамон Кальдерон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...