Испания
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Ветеран Баварии не перейдет в Реал Сосьедад
Все из-за его прошлого
До сих пор неизвестно, где продолжит карьеру Хави Мартинес. Его контракт с "Баварией" истекает летом 2021-го.
На контакт с ним выходил "Реал Сосьедад", который собирает опытных полузащитников. Однако Мартинес отказался от перехода.
Как сообщает Goal, главная причина в его прошлом - он будет играть в Испании только за "Атлетик". Помимо того, "Сосьедад" не был готов потянуть его зарплату.
Отметим, что также в Мартинесе
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