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Ветеран Баварии не перейдет в Реал Сосьедад

Испания
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Все из-за его прошлого

Ветеран Баварии не перейдет в Реал Сосьедад
UA-Футбол
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До сих пор неизвестно, где продолжит карьеру Хави Мартинес. Его контракт с "Баварией" истекает летом 2021-го.

На контакт с ним выходил "Реал Сосьедад", который собирает опытных полузащитников. Однако Мартинес отказался от перехода.

Как сообщает Goal, главная причина в его прошлом - он будет играть в Испании только за "Атлетик". Помимо того, "Сосьедад" не был готов потянуть его зарплату.

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Отметим, что также в Мартинесе заинтересована "Фиорентина".

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В статье: Хави Мартинес Бавария (Мюнхен) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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