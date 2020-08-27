Ветеран Баварии не перейдет в Реал Сосьедад

До сих пор неизвестно, где продолжит карьеру Хави Мартинес. Его контракт с "Баварией" истекает летом 2021-го.

На контакт с ним выходил "Реал Сосьедад", который собирает опытных полузащитников. Однако Мартинес отказался от перехода.

Как сообщает Goal, главная причина в его прошлом - он будет играть в Испании только за "Атлетик". Помимо того, "Сосьедад" не был готов потянуть его зарплату.