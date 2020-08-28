Marca: Бартомеу хотел обменять Гризманна на Фелиша

Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу хотел провернуть обмен с мадридским "Атлетико" еще перед встречей с "Баварией" в рамках ¼ финала Лиги чемпионов (2:8).

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По информации испанского издания Marca, за несколько дней до матча, в котором "Барселона" потерпела болезненное приложение, Бартомеу неожиданно предложил Антуану Гризманну вернуться в свой бывший клуб в рамках обмена на Жоау Фелиша.

Как сообщает источник, "матрасники" отклонили данное предложение. Напомним, Антуан Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" летом 2019 года за 120 миллионов евро. Фелиш присоединился к "Атлетико" из лиссабонской "Бенфики" также год назад – за 126 миллионов.