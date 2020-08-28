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Marca: Бартомеу хотел обменять Гризманна на Фелиша

Испания
(1 голосов)

Хозеп переиграл в FIFA

Marca: Бартомеу хотел обменять Гризманна на Фелиша
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Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу хотел провернуть обмен с мадридским "Атлетико" еще перед встречей с "Баварией" в рамках ¼ финала Лиги чемпионов (2:8).

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По информации испанского издания Marca, за несколько дней до матча, в котором "Барселона" потерпела болезненное приложение, Бартомеу неожиданно предложил Антуану Гризманну вернуться в свой бывший клуб в рамках обмена на Жоау Фелиша.

Как сообщает источник, "матрасники" отклонили данное предложение. Напомним, Антуан Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" летом 2019 года за 120 миллионов евро. Фелиш присоединился к "Атлетико" из лиссабонской "Бенфики" также год назад – за 126 миллионов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона Жозеп Бартомеу Хосеп Мария Бартомеу Жоау Фелиш
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Источник:
Marca

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Комментарии (5)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.08.2020 в 10:30
Всегда нужно понимать, что если ресурс уа-футбол пишет про великую Барселону, ссылаясь при этом на рупор Реала - мадридский ресурс "Марка", то по умолчанию, это практически всегда, двойная ложь! Открываем каталонскую "Мундо" и читаем заголовок - "Барса отрицает просьбу об обмене Гризманна на Жоао Феликса". И читаем дальше. Клуб рохибланко первым позвонил Барселоне, с подобным предложением. Инициатор - Диего Симеоне. Что касается лучшего футболиста мира - великого Лео Месси, то утренние новости радуют. Оказывается, Месси рассматривает свой переход не только в МС, но и уже вел предварительные переговоры с ПСЖ. Насколько это правда, скоро выяснится. Прежде всего, радует в этой ситуации то, что есть очень большая вероятность, что в Барсу отправится Мбаппе.. И это было бы очень хорошо! Во-первых, классный щелчок по носу Флорентине, он ведь спит и видит Мбаппе у себя, а во-вторых, Мбаппе именно тот, кто сможет, пусть и частично, возместить статистику ушедших, если уйдут. Месси -31 гол в сезоне, Суарес 21 и Видаль - 8. 60 мячей из 110 забили за Барсу эти трое.
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0
-3
prockop4uck (Киев)
28.08.2020 в 11:11
А почему великая барселона? Потому что в неё за матч влезает 8 мячей? Ну тогда она большая... Ну или...я не знаю...глубокая барселона
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0
0
simply_the_best (Львов)
28.08.2020 в 11:14
Когда Великий Месси перейдёт в Ман Сити, этот клуб тоже сразу станет великим? Или Великой останется только Барселона?
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+1
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
28.08.2020 в 11:22
Мбапе в Барсу? Велика ймовірність? Смішно. В Барси нема грошей на його покупку, а Мессі, якщо й перейде в ПСЖ, то лише за умови розірвання контракту. Не думаю, що парижські шейхи настільки дурні, щоб піти на такий безперспективний обмін. А чому? Тут все елементарно. Мбапе зараз на голову сильніший від Мессі. Достатньо проаналізувати те, як ці гравці зіграли в матчах з Баварією. Та й парижанин коштує вже напевно в 2рази дорожче ніж карлік, враховуючи барселонський провальний сезон. Тому з твоїх подібних недолугих вбросів можна лише посміятися. Тобі б на сцені виступати в цирку
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Инспектор ( )
28.08.2020 в 10:05
Скажем так. Подобные новости приелись. Ни о чем
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