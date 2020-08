СМИ: Неймар попросил шейхов оформить трансфер Месси в Пари Сен-Жермен

Капитан "Барселоны" Лионель Месси все-таки еще может присоединиться к французскому "Пари Сен-Жермен". Есть вероятность, что гранд Лиги 1 предложит нападающему "сине-гранатовых" воссоединиться с Неймаром в Париже, как сообщает издание ESPN.

Также авторитетный журналист Sky Sports Брайан Суонсон информирует общественность о том, что 28-летний Неймар уже попросил руководство "ПСЖ" подписать Месси. Пока парижане еще не делали официальных запросов.

MESSI: Not expecting Manchester United bid this summer. Club active in window but finances/impact of pandemic make move highly unlikely. Neymar has asked PSG to sign him - but no offer. #TransferShow #MUFC #SSN