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СМИ: Неймар попросил шейхов оформить трансфер Месси в Пари Сен-Жермен

Испания
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Лео, приезжай!

СМИ: Неймар попросил шейхов оформить трансфер Месси в Пари Сен-Жермен
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Капитан "Барселоны" Лионель Месси все-таки еще может присоединиться к французскому "Пари Сен-Жермен". Есть вероятность, что гранд Лиги 1 предложит нападающему "сине-гранатовых" воссоединиться с Неймаром в Париже, как сообщает издание ESPN.

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Также авторитетный журналист Sky Sports Брайан Суонсон информирует общественность о том, что 28-летний Неймар уже попросил руководство "ПСЖ" подписать Месси. Пока парижане еще не делали официальных запросов.

Сейчас Неймар вместе с Ди Марией, Кейлором Навасом и Мауро Икарди отдыхает на Ибице после завершения сезона. Напомним, в финале ЛЧ бразилец и компания минимально уступили "Баварии" (0:1).

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В статье: Лионель Месси Неймар Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
ESPN

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