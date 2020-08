СМИ: Бартомеу не намерен отпускать Месси менее, чем за 700 миллионов

Лео Месси твердо решил покинуть "Барселону". Сейчас он планирует провести встречу с руководством клуба, чтобы обсудить свой уход.

По данным RAC1, аргентинец хочет мирно уйти из каталонского клуба. Он требует встречи с советом директоров. Лео хочет получить статус свободного агента.

Однако Бартомеу не намерен просто так отпускать Месси. Он будет требовать от потенциальных покупателей 700 миллионов евро - размер клаусулы в его контракте.

#FCB briefing that they can meet Messi but not to negotiate his departure. His exit costs, they say, his buy out clause, €700m