  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Бартомеу не намерен отпускать Месси менее, чем за 700 миллионов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Бартомеу не намерен отпускать Месси менее, чем за 700 миллионов

Испания
(1 голосов)

Главная сага лета продолжается

СМИ: Бартомеу не намерен отпускать Месси менее, чем за 700 миллионов
UA-Футбол
Новина українською

Лео Месси твердо решил покинуть "Барселону". Сейчас он планирует провести встречу с руководством клуба, чтобы обсудить свой уход.

По данным RAC1, аргентинец хочет мирно уйти из каталонского клуба. Он требует встречи с советом директоров. Лео хочет получить статус свободного агента.

Читайте такжеБунт. Болельщики Барселоны прошли на закрытую территорию, требуя отставки Бартомеу

Однако Бартомеу не намерен просто так отпускать Месси. Он будет требовать от потенциальных покупателей 700 миллионов евро - размер клаусулы в его контракте.

Напомним, что сейчас главный претендент на аргентинца - "Ман Сити".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Хосеп Мария Бартомеу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (15)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
28.08.2020 в 22:33
Darian Clark (Montreal - Quebec) У Неймара чуть другая ситуация всё таки была. У Месси всего год остался. Сейчас может быть хоть какие-то деньги получить за Месси и от такой зарплаты избавиться . Через год с носом останутся и какой смысл его немотивированного держать? Только обстановку будет разлагать.
Ответить
+1
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.08.2020 в 22:04
Из всех возможных вариантов разрешения ситуации Бартомеу выбрал самый радикальный. Месси уйдет только за 700 млн. евро. И нужно сказать, что Бартомеу идёт в точности по пути президента ПСЖ Насера Аль-Хелаифи. В 2019 году Неймар в очередной раз забастовал, требуя отпустить его в Барселону. Президент ПСЖ отказался обсуждать эту тему и призвал бразильца тренироваться и играть. Неймар по совету своих адвокатов и спонсоров прекратил забастовку и в первом же матче после забастовки забил Страсбургу (1-0). Хотя весь матч его освистывали болельщики. С тех пор Неймар выиграл Лигу, Кубок, Кубок Лиги и довел ПСЖ в финал ЛЧ. Не знаю, верно ли поступает президент Барселоны, ведь окончательное развитие событий может быть разным. И с одной стороны, уход Месси, это большие имиджевые потери для клуба, а с другой стороны, в период пандемии и резкого снижения доходов клуба, лучшему футболисту мира нужно платить один миллион евро в ... неделю.... Чистыми!
Ответить
+4
-3
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
28.08.2020 в 22:17
одарка вчергове "сочинила хвалебную" оду для своєї Ліонелли читати до кінця це лайно оленя можливо лише під градусом та й то не факт, що оленоманія не вразить психіку адекватних вболівальників...
Ответить
+1
-5
metall5291 (Kharkiv)
28.08.2020 в 22:36
Після 2-8 від Баварії його маячня про "лучшего футболиста мира" викликає не сміх і навіть не регіт, а якийсь сум. Що так людину гепнуло. Щодо самого цього скандалу, то можу сказати тільки те, що будь-яка розв'язка не принесе користі ані Мессі, ані Барселоні. Бо надто далеко зайшли обидві сторони.
0
-2
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
28.08.2020 в 22:50
Опа малахольные ну что скучали за папиком ? А харькАв?
0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
28.08.2020 в 21:40
а скільки ж це у гривнях... 700 млн на 29-30 орієнтовно 20-21 млрд грн!!!
Ответить
+2
-7
Po4eson (Одесса)
28.08.2020 в 21:53
27,5 курс на сегодня
Ответить
+2
-5
Сварщик (Винница)
28.08.2020 в 21:31
?????????????????
Ответить
+1
-6
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
28.08.2020 в 21:25
700 млн за Мессі - дешевка, клаусула Кріштіано Роналдо (у Реалі!) - 1млрд
Ответить
+2
-9
avatar
hardcorepwnz (Украина)
28.08.2020 в 21:32
В Мадриде даже у Бензема 900 Ну а если серьезно, никто не будет платить таких денег, это смешно.
Ответить
+5
-8
avatar
MES QUE UN CLUB
28.08.2020 в 21:41
Chapman. Один миллиард было прописано, а продали за 112 млн. Ты иногда наушники снимай, дай возможность тараканам в твоей башке подышать, троль тупой.
Ответить
+8
-3
avatar
Loader (Днепр)
28.08.2020 в 21:51
Так видно же все время, как он дро.ит на Роналду. Он его приплетает везде, где только можно. Точно, что тупой троль.
+6
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
28.08.2020 в 21:51
MES QUE UN CLUB CR7 з клаусулою у 1 мільярд грав майже десятиліття (2009-2018) і саме ця сума відступних (за контрактом) і була реальною вартістю геніального футболіста Кріштіано Роналдо
+2
-7
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
28.08.2020 в 21:54
Loader (Днепр) дєдуля йдіть проспіться після епопеї 2:8 з CULES NEGRO краще похмеліться, а то таке горе накрило барсеглорів...
+2
-7
jmen2986 (Kiev)
28.08.2020 в 21:24
Видимо будет сидеть,"отрабатывать" контракт
Ответить
+3
-8


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...