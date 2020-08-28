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Наставник сборной Франции рассказал, повлияет ли уход Месси на Гризманна

Испания
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У Антуана может появиться шанс стать лидером

Наставник сборной Франции рассказал, повлияет ли уход Месси на Гризманна
UA-Футбол
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о вероятном уходе Лео Месси из "Барселоны" и о том, как это может повлиять на Гризманна.

"Мне не хочется рассуждать об уходе Лео, так как это дело Месси и "Барселоны". Как это может повлиять на Антуана? Когда он переходил в "Барселону", то радовался, что будет играть с Лео. Иногда у них не получалось играть вместе, но они не несовместимы.

У Гризманна был очень непростой сезон. Но это не значит, что его значение в сборной начнет падать. Игроки должны адаптироваться к разным командам", - заявил Дешам.

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Отметим, что Рональд Куман обещал, что Гризманн будет играть важную роль в команде.

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В статье: Лионель Месси Дидье Дешам Антуан Гризманн Барселона
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