Наставник сборной Франции рассказал, повлияет ли уход Месси на Гризманна

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о вероятном уходе Лео Месси из "Барселоны" и о том, как это может повлиять на Гризманна.

"Мне не хочется рассуждать об уходе Лео, так как это дело Месси и "Барселоны". Как это может повлиять на Антуана? Когда он переходил в "Барселону", то радовался, что будет играть с Лео. Иногда у них не получалось играть вместе, но они не несовместимы.

У Гризманна был очень непростой сезон. Но это не значит, что его значение в сборной начнет падать. Игроки должны адаптироваться к разным командам", - заявил Дешам.

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