Карвахаль назвал самого сложного оппонента в своей карьере

Основной защитник "Реала" Дани Карвахаль назвал своего самого сложного оппонента в карьере.

"Неймар - нападающий, против которого сложнее всего играть. Он неуловимый игрок, технически очень хорош. Он хорошо работает на пространстве и в любой момент может забить. Против него тяжело защищаться", - заявил испанец.