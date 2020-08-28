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Карвахаль назвал самого сложного оппонента в своей карьере

Испания
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Речь шла не о Месси

Карвахаль назвал самого сложного оппонента в своей карьере
UA-Футбол
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Основной защитник "Реала" Дани Карвахаль назвал своего самого сложного оппонента в карьере.

"Неймар - нападающий, против которого сложнее всего играть. Он неуловимый игрок, технически очень хорош. Он хорошо работает на пространстве и в любой момент может забить. Против него тяжело защищаться", - заявил испанец.

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Отметим, что составляя в этом году сборную мечты, Кархваль туда не включил Неймара.

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В статье: Неймар Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Пари Сен-Жермен (Париж)
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