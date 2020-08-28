Испания
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Карвахаль назвал самого сложного оппонента в своей карьере
Речь шла не о Месси
Основной защитник "Реала" Дани Карвахаль назвал своего самого сложного оппонента в карьере.
"Неймар - нападающий, против которого сложнее всего играть. Он неуловимый игрок, технически очень хорош. Он хорошо работает на пространстве и в любой момент может забить. Против него тяжело защищаться", - заявил испанец.
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Отметим, что составляя в этом году сборную мечты, Кархваль туда
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