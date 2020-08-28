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Месси и Роналду вместе? Боссы Ювентуса переговорили с отцом Лионеля
Интерес есть, но шансов мало
По информации L’Equipe, отец лидера "Барселоны" Хорхе Месси имел разговор не только со спортивным директором "ПСЖ" Леонардо, но и с представителями "Ювентуса".
Туринцы выразили заинтересованность в услугах шестикратного обладателя Золотого мяча, но пока это больше разведка боем. Отец Лионеля ответил итальянцам вежливо, но неопределенно. Известно, что приоритетом для Месси остается "Манчестер Сити".
Напомним, 33-летний аргентинец ранее отправил документ в офис "Барсы", настаивая на уходе уже этим летом. Решение Месси вызвало переполох в клубе, спровоцировав срочный созыв Совета директоров и, по слухам, скорую отставку президента Хосепа Бартомеу.
В "Ювентусе" ранее назначили Андреа Пирло на пост тренера и объявили о кадровой чистке. Клуб уже покинул Блез Матюиди, на очереди - Сами Хедира и Гонсало Игуаин.