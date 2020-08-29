Президент Барсы готов обсуждать с Месси только продление контракта

Пришло время преподать очередной урок фанатам Реала. Я хочу рассказать, что вот уже много лет происходит на ресурсе уа-футбол и как ведут себя здесь фанаты Реала. Итак... Лирическое отступление. "Один немецкий профессор, очень престижного университета, завалил весь курс на письменном экзамене следующей задачей. Он предложил решить тяжбу двух соседей. Ветки яблони одного соседа нависали над клумбами с тюльпанами другого соседа. И падающие яблоки ломали хрупкие цветочные стебли. Аудитория студентов разделилась во мнении. Одни стали на сторону садовода, другие на сторону любителя цветов. Но в результате выяснилось, что комбинация, предложенная профессором, никогда не может случиться в реальной жизни. Потому что. яблоки падают в конце лета и осенью, а тюльпаны цветут весной." Ау-у-у-у-у !!!! Фанаты Реала, вы узнали себя в той аудитории студентов? Ведь это вы, не включая свой моСК, комментировали и насмехались над Барселоной, когда вам впаривали инфу про Ришарлисона. Ведь это вы, как голодные псы, накидывались на инфу про переход в Барсу Виллиана, не удосужившись спаять воедино элементарные факты, которые говорят, что это не возможно. Ведь это вы, показывали свою глупость, когда верили информации о том, что Барса будет доплачивать Арсеналу, если Коутиньо будет там. Ведь это вы, выставили себя дураками, когда поверили в то, что Барса заплатит Ливерпулю 4,5 млн. фунт стерл. за то, что Коутиньо выиграет ЛЧ с Баварией....Теперь вы поняли, как позорно вы выглядите здесь все эти годы? И вы еще пытаетесь зацепить меня оскорблениями? Ха-ха-ха. Наивные... Вам впаривают не правду, я же, говорю правду и я ещё, оказывается, в чем-то виноват???... Научитесь элементарно анализировать факты и меняющуюся каждый день информацию и не будет вам больше позора......