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Президент Барсы готов обсуждать с Месси только продление контракта

Испания
(1 голосов)

Аргентинец ранее выразил желание покинуть клуб

Президент Барсы готов обсуждать с Месси только продление контракта
Новина українською

Капитан "Барселоны" Лионель Месси хочет уйти и надеялся покинуть клуб в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы отпустить аргентинца только за 700 млн евро, что прописаны в качестве клаусулы игрока.

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу занимает жесткую позицию по вопросу будущего Месси в клубе. Он готов обсуждать с игроком только продление контракта с "Барсой", ведь срок действующего соглашения истекает летом 2021 года.

Президент каталонского клуба проконсультировался с юристами, и ему сообщили, что нельзя отпускать аргентинца бесплатно, поскольку это можно трактовать как растрату клубных средств.

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В статье: Лионель Месси Барселона Жозеп Бартомеу
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Комментарии (18)
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Инспектор ( )
29.08.2020 в 11:51
Дариан Кларк из Монреаля. Ты слишком часто оскорбляешь людей. Посчитай свои минусы, это же не напрасно
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.08.2020 в 10:53
Пришло время преподать очередной урок фанатам Реала. Я хочу рассказать, что вот уже много лет происходит на ресурсе уа-футбол и как ведут себя здесь фанаты Реала. Итак... Лирическое отступление. "Один немецкий профессор, очень престижного университета, завалил весь курс на письменном экзамене следующей задачей. Он предложил решить тяжбу двух соседей. Ветки яблони одного соседа нависали над клумбами с тюльпанами другого соседа. И падающие яблоки ломали хрупкие цветочные стебли. Аудитория студентов разделилась во мнении. Одни стали на сторону садовода, другие на сторону любителя цветов. Но в результате выяснилось, что комбинация, предложенная профессором, никогда не может случиться в реальной жизни. Потому что. яблоки падают в конце лета и осенью, а тюльпаны цветут весной." Ау-у-у-у-у !!!! Фанаты Реала, вы узнали себя в той аудитории студентов? Ведь это вы, не включая свой моСК, комментировали и насмехались над Барселоной, когда вам впаривали инфу про Ришарлисона. Ведь это вы, как голодные псы, накидывались на инфу про переход в Барсу Виллиана, не удосужившись спаять воедино элементарные факты, которые говорят, что это не возможно. Ведь это вы, показывали свою глупость, когда верили информации о том, что Барса будет доплачивать Арсеналу, если Коутиньо будет там. Ведь это вы, выставили себя дураками, когда поверили в то, что Барса заплатит Ливерпулю 4,5 млн. фунт стерл. за то, что Коутиньо выиграет ЛЧ с Баварией....Теперь вы поняли, как позорно вы выглядите здесь все эти годы? И вы еще пытаетесь зацепить меня оскорблениями? Ха-ха-ха. Наивные... Вам впаривают не правду, я же, говорю правду и я ещё, оказывается, в чем-то виноват???... Научитесь элементарно анализировать факты и меняющуюся каждый день информацию и не будет вам больше позора......
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0
-7
Michael-K (Івано-Франківськ)
29.08.2020 в 11:07
А що заважало яблукам ламати стебла тільпанів вкінці літа і осінню? Це ж не обов'язково тюльпани мають цвісти, щоб їх зламати )) По ходу професор розвів своїх студентів, мабуть першокурсники були ))
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+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.08.2020 в 11:12
Стебли тюльпанов не подаришь ко дню рождения и не поставишь в вазу с водой.
0
-5
WINNER
29.08.2020 в 11:14
Дяденька, дак вы у нас ПРЕПОДАСТ, оказывается? Уроки он преподает. Урок был предоставлен ВЕЛИКОЙ БАРСЕЛОНЕ на полях Португалии.
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+4
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.08.2020 в 11:15
Тетенька, с фальшивым аккаунтом на уа-футбол... Для того, чтобы создать видимость массовости против моей правды, не нужно было создавать третий аккаунт...
0
-5
WINNER
29.08.2020 в 11:17
Глупая даришка, тетенька-ваша папа.
+3
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
29.08.2020 в 10:49
Вже починає потрошки задовбувати історія про перехід Мессі: то Бартамеу хоче не менше 222млн. за нього, то готовий добровільно піти сам лиш би він лишився в Барсі, то 700млн, тепер тільки продовження контракту... Так само з можливими клубами катавасія: МС, ПСЖ... недавно Ювентус всплив, так далі піде то й і в Реал почнуть сватати )) Бачу що цей серіал затянеться ще на довше, нід епопея Неймара. Там хоча б один ПСЖ в головній ролі виступав, а тут головні герої міняються кожен день, ще й режисер придурок! Тю ти, забув - режисер один і той самий!
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+3
0
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Инспектор ( )
29.08.2020 в 10:04
Наверно даже поклонникам Месси не ясно зачем в этой теме пост ниже. По делу. У Месси остался последний шанс красиво уйти, если конечно он хочет уйти. Ни в коем случае не подписывать новый контракт и в 2021 году уйти БЕСПЛАТНО
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+4
0
Vantala (Kharkiv)
29.08.2020 в 11:25
Через год он будет на год старше. А уже сейчас видно, что по физухе он сдает и так как КР зажигать не будет на старости лет. Думаю он тоже это понимает.
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.08.2020 в 09:55
Кстати, подкину грусти фанатам Реала. Не понятно откуда здесь была инфа, что, якобы гол кр7 в ворота Лиона был признан лучшим в Лиге Чемпионов 2019-2020. На самом деле, это не соответствует действительности. На первое место УЕФА ставит гол великого Лео Месси в ворота Наполи! А в ТОП 10 лучших голов прошедшей ЛЧ нет ни одного гола кр7. Я понимаю, что после этой информации некоторые персональные фанаты португальского пенсионера ещё плотнее присядут на транквилизаторы, о которых они тут регулярно распространяются. Возможно, кое-кто захочет повеситься или броситься под поезд... Прошу вас, не делайте этого... Жизнь прекрасна, даже если у вас нет мозгов это понять и принять...
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+1
-6
oda1979 (Запорожье)
29.08.2020 в 10:16
Алень, признайся, ты идиот?? От 27.08. на сайте уефа есть официальная информация по этому поводу.
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+6
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.08.2020 в 10:33
Трижды ты Алень! Ты трижды идиот? От сегодняшнего числа на сайте УЕФА инфа о том, что гол Месси лучший, а также есть видео 10 голов. Мне жаль тебя, подонок...
0
-7
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.08.2020 в 10:51
Мразь, ипало замажь, а то рога тебе быстро пообламыют вместе с копытами. Гол КР - лучший по версии болельщиков,для которых эти годы и забиваются, а УЕФА на первое место поставил гол аутиста, дабы тот не ушёл в себя окончательно.
+5
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.08.2020 в 10:55
О.. вижу у дурачка из Винницы истерика... Своего друга по несчастью из Запорожья называет мразью... Как бы не завершил свой бесславный жизненный путь этот шизофреник из Винницы суицидом....
0
-6
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.08.2020 в 11:15
Слышишь, урод недоразвитый, ты свои шизофренические побуждения оставляй при себе, ты уже отошёл от восьмикратной пенетрации, АНАЛитик хренов?
+2
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
29.08.2020 в 11:17
Я так понял, что тебя, тупая Винница только что еле-еле откачали.. Навзрыд плачешь?
+1
-3
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Инспектор ( )
29.08.2020 в 10:19
Да, тут ножницы. Официал УЕФА признал лучшим гол Месси. Но болельщики для которых это все- гол Криштиану. Наглядно как понимают футбол люди и чиновничей аппарат
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+3
-1


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