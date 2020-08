В этот день в 2009-м году Роналду забил первый гол за Реал

В этот день в 2009-м году Криштиану Роналду отметился голом в своем дебютном матче за "Реал" против "Депортиво" (3:2). Португалец реализовал пенальти на 34-й минуте.

#OnThisDay in 2009 @Cristiano scored on his @realmadriden debut. It would be the 1st of 450 goals in 438 games he would register for the club



Words will never do justice to what Ronaldo did for Madrid pic.twitter.com/ITLLrYKOrk